Zagreb nabavlja vrećice za smeće i ponovno unajmljuje polovne kamione za odvoz otpada

Dok se dio Zagrepčana posljednjih dana žali na kvalitetu plavih vrećica za miješani komunalni otpad koje kupuju u trgovinama, a dio se pita kada će se podijeliti nova tranša vrećica za biootpad i plastiku, u Gradu Zagrebu upravo provode savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za dvogodišnji okvirni sporazum težak 5,5 milijuna eura plus PDV za njihovu nabavu.

Greška s vrećicama za plastiku

Prema traženim specifikacijama, vrećice bi trebale biti jednakih dimenzija kao i do sada, a kakve će biti kvalitete, ostaje vidjeti. Podsjetimo, osim žalbi na kvalitetu vrećica za biootpad, posljednjih dana građani su se žalili na plave ZG vrećice tvrdeći da se raspadaju i da pucaju vezice na njima. Grad, kao i u prijašnjim nabavama, i sada uvjetuje da one budu od polietilena s 90 posto udjela recikliranog materijala.

Okvirni sporazum predviđa da onaj tko dobije posao može isporučiti za 2,35 milijuna eura (plus PDV) 3.200.000 rola 10-litarskih vrećica s deset komada u roli, 1.700.000 rola od 20 litara i 300 tisuća rola vrećica od 40 litara, prenosi tportal. One trebaju biti isporučene u skladište Grada te deset trgovačkih lanaca. U drugoj grupi predviđena je nabava milijun paketa vrećica za biootpad zapremine 10 litara s 52 komada u svakom paketu te 250 tisuća rola (13 komada u paketu) 120-litarskih žutih vrećica za plastiku. Također se traži 250 tisuća vrećica u koje će biti zapakirane one za biootpad i plastiku.

Predviđena je cijena od 3,2 milijuna eura bez PDV-a. Zanimljivo je da se u podacima o nabavi spominju i paketi od 26 komada u roli, ali se ne specificira o čemu je riječ, kao ni koliko paketa se traži, a nema ih ni u troškovniku nabave. Do sada su tako bile pakirane 60-litarske vrećice za plastiku pa se može pretpostaviti da je riječ o pogrešci koja se potkrala. Pitanje je samo hoće li zbog nje kada nabava bude raspisana doći i do povećanja ukupne cijene. Nakon što savjetovanje završi 26. kolovoza ona bi mogla biti raspisana do početka rujna.

Najam kamiona za smeće

Osim što bi do rujna trebao krenuti u nabavku novih vrećica, Zagreb je ponovno krenuo potragu za tvrtkom s kojom bi za 1,32 milijuna eura plus PDV sklopio okvirni dvogodišnji sporazum za povremeni najam 12 kamiona za odvoz otpada.

Podsjetimo, proljetos je nabavljeno devet novih kamiona, a još 26 ih je naručeno i trebali bi stići do kraja ove ili početkom iduće godine. U jesen 2022. godine Zagreb je s tvrtkom Gradatin sklopio dvogodišnji okvirni sporazum o povremenom najmu 10 njihovih kamiona volumena od 10,1 do 18 kubnih metara za 6,3 milijuna kuna plus PDV. Grad sada traži 10 kamiona volumena od 10,1 do 18 kubnih metara i dva od 16,1 do 25 kubnih metara. Rok za dostavu ponuda je 16. rujna.

