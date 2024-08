Zagrepčani se žale da im se ZG vrećice lako kidaju i raspadaju. Evo što im poručuju iz Holdinga

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

Nekoliko čitatelja iz glavnog grada požalilo se na navodno lošiju kvalitetu vrećica za komunalni otpad kazavši kako se lakše kidaju i pucaju prilikom vezivanja čak i kada nisu teške i pretrpane.

Uskoro će biti dvije godine otkako je u Zagrebu uveden novi model prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Simbol tog modela je plava vrećica, brendirana kao ZG vrećica, čijom kupovinom građani plaćaju varijabilni dio cijene odvoza i zbrinjavanja otpada. Vrećice se prodaju u trgovinama i trgovačkim lancima u tri veličine, zapremnine od 10, 20 i 40 litara.

Sud potvrdio: Model plavih ZG vrećica je potpuno zakonit

U Zagrebačkom holdingu kažu kako u postupku javne nabave propisuju dimenzije, boju i veličinu vrećice, kao i uvjet da vrećice trebaju biti izrađene od polietilena s 90 posto udjela recikliranog materijala.

“Dvaput mi se raspale vrećice na ulici”

Podrazumijeva se da vrećice za miješani komunalni otpad (za svaki otpad, zapravo) trebaju biti dovoljno čvrste da se stanarima ne raspadnu dok ih iznose pred kuću ili nose do kontejnera i podzemnih spremnika kakvih je sve više u Zagrebu. Također, podrazumijeva se i da se vrećice ne raspadnu kada ih komunalci ubacuju u kamion. No, je li baš tako?

Sudeći po pritužbama nekih čitatelja koji su nam se javili u posljednje vrijeme – nije.

“U ulici su nam postavili podzemne spremnike. Od stana do tamo imam stotinjak metara. Nije puno, ali kad vam na pola puta pukne ZG vrećica, kao što je meni pukla, pa nasred ulice moram skupljati rasuto smeće – previše je. U dva tjedna dogodilo mi se dvaput”, ispričala nam je jedna Zagrepčanka iz centra grada.

Čistoća: Zbog ZG vrećica je duplo manje miješanog otpada, to je frapantno

“Tanje su nego prije?”

Kaže kako joj se čini da su ZG vrećice od u posljednje vrijeme “nekako bljeđe boje i tanje nego prije”.

“To su one od 10 litara. One veće ne kupujem pa ne znam, ali ove baš izgledaju lošije nego prije”, dodaje.

Još jedna Zagrepčanka požalila se na ZG vrećice – i desetlitarske i one najveće od 40 litara.

“U jednoj roli vrećica od 10 litara koje sam nedavno kupila, na skoro svakoj drugoj pukla je ona bijela vrpca koja služi kao vezica i ručka. Nijednu nisam jako stezala kad sam ih vezala, a svejedno su pukle . I cijeli gornji dio vrećice se odvojio. Isto mi se dogodilo i s jednom vrećom od 40 litara”, rekla nam je ova druga Zagrepčanka.

“Ako su nas već natjerali da ih kupujemo, nek se onda bar potrude da budu kvalitetne. A ne da pokidanu vrećicu ubacujem u drugu i praktički duplo plaćam”, dodala je.

Obje su nam, na naše pitanje jesu li im vrećice bile pretrpane i preteške prije nego što su pukle, odgovorile da uvijek paze da ih ne “natovare do vrha”.

Holding: Reklamacije prijavljujemo proizvođaču

U odgovoru na naš upit, iz Zagrebačkog holdinga kazali su kako je od početka uspostave novog modela prikupljanja komunalnog otpada distribuirano oko 39 milijuna ZG vrećica različitih zapremnina, a najviše onih od 10 litara.

Roditelji djece u pelenama negoduju zbog ZG vrećica: “Bit će to skup sport”

“Iako do sada nismo zaprimili veći broj pritužbi na kvalitetu ZG vrećica, građani svoje reklamacije mogu uputiti na e-mail adrese [email protected], na broju telefona 072/500-400 ili osobnim dolaskom u Holding centar na adresi Ulica grada Vukovara 41. Ukoliko se prilikom reklamacije utvrdi da je vrećica neispravna, odmah se zamjenjuje ispravnom, a zaprimljene reklamacije prijavljujemo proizvođaču”, kažu.

No, za tek raspakiranu i još neupotrebljenu ZG vrećicu teško je reći ili utvrditi da je neispravna sve dok je napunjenu korisnik ne zaveže i odnese do kontejnera ili podzemnog spremnika pa mu se, kao onoj našoj čitateljici, raspadne putem. Malo je vjerojatno da bi pokidanu vrećicu punu otpada neugodnog mirisa i s ostacima hrane itko nosio reklamirati u podržnicu Čistoće. A to je, prema tumačenju iz Zagrebačkog holdinga, način da se utvrdi je li vrećica neispravna zbog greške proizvođača.

Ugovor s Weltplastom traje do kraja godine

Upitali smo Zagrebački holding je li investicija ZG vrećica isplativa? Otamo poručuju da je model prikupljanja miješanog komunalnog otpada zamišljen prema načelu “onečišćivač plaća” i da nije riječ o investiciji.

“Nabavka i distribucija ZG vrećica ne funkcionira kao investicija, već se time osiguravaju određene količine vrećica koje su dostatne za punu primjenu modela”, kažu.

ZG vrećice proizvodi tvrtka Weltplast d.o.o koja je u stopostotnom vlasništvu Weltplasta iz Posušja u Bosni i Hercegovini.

Udruge optužuju Grad Zagreb da je lagao sudu o gospodarenju otpadom: Ne lažu samo građanima

“Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Zagrebački holding ima sklopljene okvirne sporazume za nabavu ZG vrećica, a trenutno je do kraja tekuće godine na snazi ugovor s tvrtkom Weltplast”, potvrdili su nam iz Zagrebačkog holdinga.

Tvrtka Weltplast proizvodila je za Grad Zagreb vrećice za plastični otpad i biootpad još u vrijeme dok je na čelu grada bio Milan Bandić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.