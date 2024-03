Zagreb završio 85 posto projekata obnove: “Ponosni smo”

Podijeli :

Grad Zagreb je ugovorio 207 projekata obnove koji će se financirati iz Fonda solidarnosti. Od toga je 177 projekata dovršeno od čega osam cjelovite obnove javnih zgrada, a treba završiti još 30 projekata, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na 4. godišnjicu potresa u Zagrebu.

“Ponosni smo da smo završili oko 85 posto projekata, ostalo nam je 15 posto najkompleksnijih i vjerujemo da ćemo to u najskorijem roku završiti. I ono što je najbitnije da će građani moći koristiti sigurne, moderne škole i dječje vrtiće i da će svi stanovnici Zagreba uživati u obnovljenim i unaprjeđenim kulturnim i drugim ustanovama i da će mostovi preko Save biti sigurniji, a što je ključno”, istaknuo je Tomašević na konferenciji za novinare.

Na njoj je predstavio rezultate Gradske uprave u obnovi Zagreba nakon potresa.

Skupa obnova nakon potresa: Cijene radova penju se i preko 70 tisuća eura!

Tomašević kaže da nije zadovoljan s izgradnjom zamjenskih kuća u Zagrebu, a što je nadležnost države.

“To je segment obnove koji je najgore prošao u Zagrebu i nadamo se da će država to što prije ubrzati jer nije adekvatno da je nekolicina zamjenskih kuća izgrađena nakon četiri godine od potresa”, istaknuo je gradonačelnik.

Smatra da je država trebala izgraditi barem 30-ak zamjenskih kuća. Od Vlade očekuje bolje rezultate te pita – “je li lakše obnoviti zaštićeni spomenik kulture u centru grada, školu, ili izgraditi zamjensku obiteljsku kuću”?

Na pitanje novinara je li izborna kampanja razlog što danas nije s ministrom Brankom Bačićem u obilasku postpotresne obnove, Tomašević kaže da su htjeli na godišnjicu potresa prikazati sve projekte, posebice cjelovitih obnova, jer često dolazi do konfuzije tko je za što odgovoran i zaslužan te da je bio i bit će s Bačićem na obilascima privatnih zgrada.

30 projekata tek treba financirati

Za 30 projekata koji su ostali za završiti, rekao je da ih tek treba financirati. Dobar dio će se financirati iz gradskog proračuna, nešto iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i državnog proračuna. Dom sportova ne mogu financirati iz Fonda solidarnosti nego 25 milijuna eura iz gradskog proračuna, i radovi će uskoro početi.

Ekipa N1 provjerila je kako ide obnova na Baniji: U Sisku je završena jedna kuća

Od najbitnijih projekata čija je obnova u tijeku, rekao je da su još dvije cjelovite obnove – Prve ekonomske škole i Gornjogradske gimnazije koje će biti obnovljene do jeseni.

Tomašević je na pitanje kako teku pregovori Možemo! i SDP-a oko točkaste koalicije u četiri izborne jedinice i hoće li imati tako velike apetite kao primjerice Puljak, rekao da se i dalje vode razgovori, ali nije ih htio komentirati kao ni to što je SDP dao koalicijskim partnerima.

“Ili će doći do tog dogovora ili neće – kako god bude, mi smo na to spremni i nama je to OK jer i dalje ostaje odluka da idemo samostalno u većini izbornih jedinica i u svakom slučaju imamo kandidatkinju za premijerku Sandru Benčić“, rekao je Tomašević.

