Skupa obnova nakon potresa: Cijene radova penju se i preko 70 tisuća eura!

Državni tajnik u ministarstvu graditeljstva obišao je Novsku u kojoj se radi na obnovi 10 kuća u vlasništvu države. Priznaje, u graditeljstvu nedostaje radnika zato sve ne ide glatko i bajno, a uz to postalo je očigledno da je obnova skuplja od kupnje kuća koja se nudi u oglasnicima.

Gotovo tri godine od potresa na Banovini 74-godišnja gospođa Ana prije mjesec dana dočekala je početak obnove 86 kvadrata kuće u Novskoj.

“Uvijek čekaš kad će tko kazati da će se to raditi, ali Bože moj, mora se. Jako loše se osjećam jer sam morala otići od kuće, e sad kad će biti gotovo, daj Bože što prije jer ovdje nemamo grijanje”, kaže nam Ana Bambulović iz Novske.

Susjed se odselio u Njemačku, pa je mlađoj sestri i njoj ustupio smještaj. Inače, kažu, ne znaju gdje bi. No, bez grijanja i s 200 eura mirovine ne mogu si priuštiti rad električne grijalice. Zato se nadaju povratku svom domu do kraja studenog kako su im obećali, a do tada o njima skrbi Anin sin Ilija.

“Ništa nije ni dugo ni teško kad očekujete da bude bolje tako da, normalno, drago mi je i ja se nadam da će se rokovi ispoštovati i da će Božić i Novu godinu ipak one dočekati u ovoj kući”, kaže Ilija Bambulović.

Skupi radovi

Radovi na nekonstrukcijskoj i i energetskoj obnovi – na zamjeni krovišta, fasade i stolarije koštat će 68 tisuća eura dok će obnova obližnje kuće u vlasništvu države, koja još nema svoje stanare, stajati čak 76 tisuća.

Obnova od potresa skuplja je od kupnje kuće koja se nudi u oglasniku. Jedna u susjedstvu prodaje se za 30, a druga za 40 tisuća eura. Za državnog tajnika – ništa nije sporno jer se ne radi o novcu poreznih obveznika.

“Mi moramo voditi brigu o vlastitoj imovini. To su obiteljske kuće u našem vlasništvu koje smo uspjeli izboriti financiranjem iz EU sredstava. Ponovit ću – 42,9 milijuna eura. U tom smislu kompletna obnova se financira iz EU fodnova”, navodi Domagoj Orlić, državnik tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Cijene građevinskog materijala variraju

Na Banovini je ukupno 509 kuća u državnom vlasništvu za obnovu. Ugovoreno ih je 78, 321 je u nabavi radova dok je 110 u fazi projektiranja. Koliko će stajati njihova obnova ovisit će o cijenama građevinskog materijala, a u HGK kažu da one jako varijaru.

“Nešto možda ima malo lova u mutno ponekad, ali tržište to brzo regulira. Ono što vidimo u ministarstvu graditeljstva sve natječaje koji puno premašuju predviđene cijene oni ih poništavaju što je uredu, to su novci na koje treba paziti”, kaže Mirjana Čagalj, šefica komore građevinara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Do sada je završeno oko 130 zamjenskih obiteljskih kuća, a aktivno je više od 1300 gradilišta. Administracija više nije glavni problem obnove već je tu i radna snaga.

“Imamo određenih problema sa provođenjem javnih nabava u smislu zainteresiranost građevinske operative i isto tako cijena odnosno ponuda i iznosa koje dobivamo na te javne nabave. U ovom trenu vršimo razgovore i razmišljamo o mogućnosti uvođenja stranih radnika”, ističe Orlić.

Ne dobije li obnova napokon zalet kakav svi očekuju opravdanja neće biti velika utjeha stradalima u potresu. Baš kao i gospođi Ani s početka priče, koja se nada da će ove blagdane dočekati pod svojim krovom.

