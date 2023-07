Zagrepčani i turisti ogorčeni scenama na Markovu trgu: “Koga se oni boje? Nas?”

Podijeli :

I nakon tri godine od napada na zgradu Vlade Republike Hrvatske, Markov je trg okružen ogradom. Stoga je GONG danas, 1.000 dana od zatvaranja Markovog trga, zatražio od Ustavnog suda da ispita ustavnost ovog poteza. Doznajemo što su im odgovorili sigurnosni stručnjaci i premijer Plenković.

Crkva svetog Marka jedan je od neprepoznatljivijih zagrebačkih simbola. Stoga razočaranje turista koji posjećuju Zagreb ne čudi.

“Šteta. Došao sam iz Novog Zelanda da vidim ovo. Zovem se Marko, hrvatskog sam porijekla pa mi je Crkva sv. Marka najdraža crkva. Šteta je prijeći sav taj put, a onda ne možeš proći dalje od ograde.” “Bilo bi lijepo moći ući unutra. Nije lako doći ovdje. Dođeš u Europu jednom u nekoliko godina.”

Tri su godine prošle od napada na zgradu Vlade, a Markov trg je i dalje zatvoren metalnim ogradama za građane i građanke – zbog sigurnosti.

“Mislio sam da je to radi renoviranja. Da neku sigurnost daje ta ograda – pa bolje postaviti osiguranje.” “Kao Nizozemac, rekao bih da je to smiješno.”

I Zagrepčani, a posebno stanari Gornjeg grada kojima ograda otežava svakodnevni život, smatraju da je vrijeme da se ograda ukloni.

“Katastrofa, to treba skloniti. Koga se oni boje? Nas? Taman posla. Pa mi smo dobri ljudi.” “Grozno. Mislim rođena sam ovdje, tu sam išla u gimnaziju, školu, ali ovako nešto nisam doživjela. trebali bi se građani skupiti i maknut to.” “Katastrofa. Kako to izgleda – divlje nekako, ne?”

Stoga je GONG danas, 1.000 dana od zatvaranja Markovog trga, zatražio od Ustavnog suda da ispita ustavnost ovog poteza.

“Ustav kaže da svako ograničenje slobode i prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. S ovom ogradom koja zapravo samo radi parking od trga, ograničena su ustavna prava na kretanje i na slobodno okupljanje građana. Mi u GONG-u volimo reći da su se ogradili od demokracije”, rekla je Sanja Pavić iz GONG-a.

Istog je stava i oporba. U Zagrebu je Možemo na vlasti, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da je nemoćan.

“Saborski klub Možemo je već uputio inicijativu da se trg otvori, a budući da se i oni nalaze kao zastupnici u zgradi Sabora i da imaju određenu ugrozu, oni su tražili da se otvori Markov trg”, rekao je.

No, sigurnosni analitičar smatra da od GONG-ovog prijedloga neće biti ništa. “Iz razloga što se ipak radi o sigurnosti štićenih osoba i objekata prve kategorije tako da nije trajno donesena odluka da će gore biti barijere. Uvijek se sustav može pozivati na varijantu da je to privremeno, a to što sad traje tri godine to je druga stvar”, rekao je Bono Marjanović, sigurnosni analitičar.

A sustav se na takvu varijantu i pozvao – pa je premijer danas oštro odbacio mogućnost uklanjanja ograda. “Ja imam dojam kao da su svi ti ljudi pali s Marsa, tj. kao da zaboravljaju da smo imali teroristički napad na Banske dvore. Ako želite doći u ured njemačkog kancelara Scholtza… o čemu mi pričamo?”, pitao se premijer Andrej Plenković.

S druge strane, premijer i ministar obrane u medijima se često hvale kako je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja Europe – ali ograde na Markovom trgu ostavljaju drugačiji dojam.

“Stava sam da je RH jedna od sigurnijih zemalja u EU, isto tako i grad Zagreb. Procjenjujem da je ta razina ugroze niska, no nikad ne znamo postoji li neka revoltirana, poremećena ili ogorčena osoba koja može napraviti neko djelo ovoga ili težeg tipa. Taj trg bi trebao biti otvoren i imati višu razinu sigurnosti”, dodao je Marjanović.

Dok se to ne dogodi, Zagrepčani i turisti će glavni simbol grada moći promatrati samo iz daljine.

