Zagrepčanima prijeti najopasnija životinja na svijetu: Spas stiže iz susjedstva?

Stanovnici Zagreba imaju problema s najopasnijom životinjom na svijetu. U pitanju su komarci.

U šumi i u gradu, na livadi i u parku, nema tko se doma nije vratio puno uboda.

“Priroda se ove godine pobrinula za komarce, najviše je poplavnih jedinki i te su najaktivnije u sumrak i svitanje. Ako vas bodu ovih dana i tijekom dana onda se vjerojatno radi o tigrastim komarcima, dakle o invazivnoj vrsti koja je udomaćena na području Zagreba i cijelog priobalja. Priroda se pobrinula za poplavne vrste. Pogledamo li količinu oborina od početka godine dosad – iznadprosječna je – pogotovo u svibnju. Količina oborina je stvorila brojne vode stajaćice u prirodi koje su onda postale legla komaraca”, objasnila je Ana Klobučar iz Zavoda Andrija Štampar za RTL.

Kaže kako oni predlažu mjere koje se provode. “Suzbijanje ličinki komaraca provodi se od svibnja. Tijekom svibnja je to bilo prilično otežana zbog velike količine oborina, a sredstva koja se koriste su sredstva koji pri nekim ekološkim uvjetima sporije djeluju. Nisu se mogle provesti mjere koje bi dovele do jako dobrog rezultata. Imamo i poplavne vrste koje dolaze iz županije, istočnih i jugoistočnih dijelova grada koji imaju puno veće poplavne površine. Zamagljivanje je suzbijanje letećih jedinki koje se radi iz vozila. Tim vozilima idemo u prirodu i to će se krenuti krajem ovog tjedna uglavnom na južnim dijelovima grada”, rekla je.

U Hrvatsku uskoro stiže 100.000 talijanskih sterilnih komaraca koji su zapravo vrsta tigrastih komaraca, samo djeluju unutar iste vrste na divlje ženke. “Tijekom dva tjedna pustit ćemo po 50.000 svaki tjedan sterilnih mužjaka na području Cvjetnog naselja. Važno je napomenuti da mužjaci ne bodu. Ljudi mogu biti mirni. A ono što je bitno da će se 100.000 pariti s domaćim ženkama iz čijih jaja se neće razvijati nove jedinke. Radili su to kolege u Puli, ali u ovim urbanim zagrebačkim uvjetima radimo prvi put. S obzirom na to da mužjaci te vrste nisu dobri letači – gledat ćemo kako se ponašaju u našim urbanim uvjetima i kakav im je doseg leta”, napomenula je Klobučar.

Tvrdi da su komarci zasigurno na ljestvici najopasnijih životinja. “Uvijek je komarac na broju 1. Prenosi različite bolesti u svijetu, malariju, žutu groznicu, Zika virusnu infekciju, različite encefalitise. Virus Zapadnog Nila imamo i mi, usutu virusnu infekciju također. Tijekom zadnjih 15-ak godina smo dokazali da su ti virusi prisutni i na našem području. Zapravo su rezervoari tih virusa ptice. Vrsta kozmopolitska komaraca bode ptice i prenosi virus. Ljudi su slučajni domaćini”, dodala je.

Napomenula je kako je tigrasti komarac zapravo tropski komarac i on je pasivnim putem prenesen u svijet s područja Azije. “Prenesena je putem jaja rabljenim gumama. Sve je veći transport roba, usluga… Ljudi putuju u područja u kojima se mogu zaraziti bolestima, doći ovdje zaraženi, a onda imamo komarca koji je sposoban prenijeti bolest sa zaražene osobe na drugu osobu. Stoga je važno voditi brigu o svojoj okućnici jer se tigrasti komarci koji su bitni za prijenos tropskih bolesti razvijaju u malim vodama oko naše kuće”, rekla je Klobučar.

Podsjetila je i savjete kojih bi se ljudi trebali držati. “Držati svoje bačve dobro poklopljene poklopcima koji dihtaju ili gustim mrežama kroz koje komarci ne mogu proći. Možda se prikladnije odijevati u malo širu odjeću svijetlih boja. Zasaditi ljekovite biljke oko kuće koje malo djeluju repelentno, uklanjati sve predmete koji zadržavaju vodu ili prazniti spremnike u kojima je voda za upotrebu. Recimo, bačve za zalijevanje jednom tjedno ih je potrebno isprazniti, isprati stjenke i natočiti novu vodu. Tijekom ljeta je svega 4-5 je potrebno za cijeli razvojni ciklus komaraca. Od jaja do odrasle jedinke”, zaključila je.

