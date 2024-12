Zahuktava se skijaška sezona: Mnoge brinu cijene, što kažu Hrvati? “Relativno su velike”

Podijeli :

Skijaška sezona polako se zahuktava. Mnogi će građani i ove godine krenuti put Austrije, Italije, Francuske ili Slovenije na svoja najdraža skijališta. S jedne strane mnoge brinu cijene koje skaču iz godine u godinu, no ipak se čini da Hrvati svoje budžete uspijevaju prilagoditi kako bi na tjedan ili dva uživali u svim zimskim radostima koje nudi boravak na planini.

Bez obzira na cijene, čini se da je skijanje mnogim građanima na listi prioriteta za kraj strare ili početak nove godine. Među njima je i 70 članova Hrvatske udruge ljubitelja skijanja i snowboardanja (HULJS). Oni su se sinoć ukrcali na vlak koji ih je doveo do poznatog skijališta, st. Anton.

Skijanje u Austriji čak 30 posto jeftinije od srpskog Kopaonika

“Infrastruktura je vrhunska, jučer smo imali predivan dan. Danas kao što možete vidjeti snijeg pada i zaista je ugođaj predivan. Danas je došlo 70 članova hrvatske udruge skijanja i snowboardanja s prvim skijaškim vlakom koji je krenuo jučer sa glavnog kolodvora zagrebačkog i direktno je došao ovdje u st. Anton, na 300 metara od našeg hotela”, poručio je predsjednik HULJS-a, Nino Stančić Vidrač.

Ljubitelji skijanja iz godine u godinu moraju posezati sve dublje u džep kako bi si ga priuštili. Samo u posljednje dvije godine cijene su rasle između 25 i 30 posto.

“Ove godine su cijene smještaja išle 7 do 10 posto, a cijene ski karata 10 do 12 posto u odnosu na prošlu godinu. Godinu prije također je išlo povećanje 10 do 15 posto. Najveća potražnja je i dalje za Austrijom i Italijom. Nešto novije u trendovima je da skijaši traže višu nadmorsku visinu, boje se jednostavno kakvo će biti vrijeme. Tako da prvi upiti koji dolaze ‘molim vas ponudu skijališta na višoj nadmorskoj visini’, zatim Italija i nešto manje Slovenija”, kazao je Dalibor Čangalić iz turističke agencije.

Kupnja opreme prije nego najam

Pune ruke posla imaju i trgovine sa skijaškom opremom. Cijene su u pravilu ostale iste, ali izgleda da se sve više Hrvata odlučuje na kupnju umjesto na najam.

Razmišljate o zimskom odmoru? Ovo je 10 najjeftinijih svjetskih skijališta, dva su nam u susjedstvu

“Najam opreme uključuje znači cijeli taj komplet bi bili štapovi, skije, pance i kaciga i za nekih tjedan dana taj najam bi bio 150 eura, dok je sezonski oko 230 do 250. Sve više su počeli kupovati jer ljudi shvaćaju da je skijanje ipak jako personaliziran sport i treba im ta pancerica koja im zapravo pristaje jer te rent pancerice su uglavnom, ima samo jedna, nema više različitih tako da su počeli ljudi shvaćati da im je ipak bolje da kupce pancericu, da su mirni s time, da će im biti udobno i dobro”, objasnio je Bruno Antolković iz trgovine skijaškom opremom.

Troškovi na skijalištima

A kada jednom stignete na skijalište, potrošnja ne staje. Tu su troškovi hrane, pića i ostalih sadržaja poput ski passa ili škole skijanja koji često nisu uključeni u cijenu. Koliko će ukupna potrošnja narasti nakon toga, ovisi o skijalištu.

Budućnost skijanja u Europi pod upitnikom zbog klimatskih promjena Devet povoljnih skijaških odmora u Europi: Jedno nam je blizu, evo kako se kreću cijene

“Cijene u restoranima su normalne, piće tako 3, 4, 5 eura, tjestenina-pašta 10 do 15 eura, meso 13, 14, 15, 16 eura. Uglavnom cijene su prihvatljive za ovu ljubav koju nam pruža skijanje”, kazao je Mladen Kolar na skijalištu Alta Badia.

“Ovdje na skijalištu cijene su relativno velike, veće nego u klasičnim skijalištima… Jedno pivo vam je recimo 9 eura, jedan zagrebački, odnosno bečki odrezak vam je 25 eura. Tako da s te strane, cijene jesu nešto više u odnosu na prošlu godinu, a ovdje su još dodatno više nego sva skijališta koja se nalaze u našoj bližoj regiji od Hrvatske”, poručio je Stančić Vidrač.

Postavlja se pitanje kako Hrvati, pored visokih troškova života, a onda i sve skuplljeg skijanja, uspijevaju prilagoditi svoje budžete.

“Oni koji znaju rasporediti budžet, oni rezervaciju naprave u trećem, četvrtom mjesecu, mi nudimo plaćanje na mjesečne rate putem kreditnih kartica. Jednostavno kad se podijeli taj iznos na nekakvih 6 do 12 mjesečnih rata, puno je lakše to otplatiti. S druge strane, tu su djeca koja su strašni ljubitelji snijega. Jednostavno vole ići sa društvom na skijanje, vole učiti skijat, vole se družiti, vole kvalitetno provesti vrijeme u prirodi. Ja bih rekao da roditelji prvenstveno i zbog djece žele im to priuštiti i apsolutno onda štede cijelu godinu da bi priuštiti jednogodišnje skijanje”, objašnjava Čangalić.

“Svi mi volimo skijanje i štedimo za skijanje cijelu godinu i upravo zato skijanje neće nikada biti, nadamo se, previše skupo da mi nećemo skijat. Kao što skija dobar dio Hrvata i voli to skijanje, ja bih rekao više od mora”, smatra Stančić Vidrač.

“Stvarno je prelijepo, vrijeme je promjenjivo, staze savršene, uživat ćete na skijanju. Ekipa je dobra, ekipa je široka, ima puno nas, ima nas sa svih krajeva Europe”, rekao je Kolar.

Najviše će Hrvata na skijanje tradicionalno ići u drugom tjednu siječnja, a iskusni će skijači svoje skijanje za narednu godinu početi rezervirati već u ožujku, po završetku ovogodišnje sezone.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović: Nema govora o produženju mandata ustavnih sudaca Moćan začin koji trebate dodati u prehranu: Snižava krvni tlak, kolesterol i šećer