“Zamislite sučeljavanje Grbina i premijera. Pobjednik je jasan i prije početka”

Gabrijela Kišićek /N1

Komunikacijska stručnjakinja, Gabrijela Kišiček, u N1 Studiju analizirala je reakciju SDP-a na odbijenicu za koaliciju od Možemo.

“Oni su pokazali svoje razočaranje i pokušali prikriti to nekim floskulama. I zapravo oni su ti koji bi profitirali da su sklopili koaliciju s Možemo, tako da su oni svojevrsni gubitnici u cijeloj toj priči. Očito je da SDP slabi. SDP već godinama nema snažnog lidera koji će pokazati svoje retoričke i komunikacijske vještine kojima će se moći suproststaviti premijeru Plenkoviću i koji će moći vooditi Hrvatsku eventualnoj pobjedi…. Ako vi kažete da ste za koaliciju s građanima to je floskula koja pokazuje potpunu bezidejnost, pa ako je komunikacijska bezidejnost, vjerojatno će biti i politička”, kaže Kišiček.

Smatra da je jedno od spornih pitanja između SDP-a i Možemo bilo i pitanje premijerskog kandidata.

“Kad se spajate u politička partnerstva morate usulgasiti ne samo političke programe i ideje, nego morate uskladiti i način komunikacije i neke buduće odluke, mora biti balans. Čim je tu komunikacijsko razilaženje, retoričko, čim imate nekog tko ima bolje potencijale biti lider od onog tko je na papiru snažnije stranke, naravno da onda postoje neke trzavice”, poručuje Kišiček.

“Prva stvar koja trebate imati je snažan lider. Dakle netko tko će moći retorički i vrlo vješto i uvjerljivo pokazati da je bolji od premijera koji je trenučatno na funkciji i da je njegov politički program i stranka bolja, ništa drugo ne možete nego to pokazati svojim retoričkim vještinama. Treba se upustiti u sučeljavanja, biti koherentan i pokazati neko svoje prirodno i autentično ja. Mislim da Peđa Grbin sve ove godine kako je predsjednik nije uspio to pokazati. Ne mislim da treba kopirati Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića – on treba biti svoj, biti autentičan, izgraditi svoj vlastiti stil. Ali kod njega nema dojma autentičnosti, nema snage i odlučnosti. Zamislite neko sučeljavanje njega i premijera i mislim da je pobjednik jasan i prije nego je počelo”, dodaje.

Kišiček se osvrnula na ponašanje vladajućih i opozicije prije izbora.

“Predizborna kampanja je neravnopravna u startu, puno je lakše onima koji su na vlasti da koriste različite metode kojima bi mogli dobiti naklonost. Zato je za oporbene stranke puno važnije da budu jači, otporniji, žešći, odlučniji i sigurniji u svojim nastupima i da jasno komuniciraju točno ono što smatraju da pogrešno radi HDZ i da će oni to bolje. Sad će stranke ljevice i desnice tražiti neki politički adut kojim će pridobiti glasove glasača, nešto za što će se kao specijalizirati, kao što radi Most koji se stalno fokusira na borbu protiv korupcije. Koliko je to mudro? Stvari pokazuju već godinama da korupcijske afere nisu naštetile popularnosti HDZ-a pa onda se nažalost stječe neki dojam da korupcija nije nešto što muči građane Hrvatske”, kaže Kišiček.

