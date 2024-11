Mario Radić za N1: Nećemo glasati za Irenu Hrstić, mi smo dio oporbe

Podijeli :

Predsjednik stranke DOMiNO Mario Radić gostovao je u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem, gdje je komentirao parlamentarnu većinu, ali i druge političke teme.

Na samom početku potvrdio je da neće glasati za imenovanje nove ministrice zdravstva Irene Hrstić.

“O dosta toga nismo glasali, nećemo ni oko ovoga. I prije smo glasali po savjesti, tako ćemo i dalje. Naravno da nećemo glasati za ovo”, izjavio je pa otkrio zašto se tako dugo razmatralo ostaju li u većini ili ne:

Mario Radić: DOMiNO više nije dio vladajuće većine

“Osnovali smo stranku 28.9., imali Sabor, a do prije 12 dana smo čekali zadnje papire. Ne mogu vjerovati da se to događa. Kad nemate pečat i registraciju, ne možete funkcionirati. Imali smo puno zapreka prije nego smo mogli djelovati kao stranka. Zato nismo mogli biti potpisnici nikakvog ugovora. Ali, htio sam ostaviti prostora za razgovor, do kojeg nije došlo. Nisam previše ni zvao premijera, nisam ga nagovarao, ali vidjeli smo da nam nije mjesto u većini.”

Da je Andrej Plenković zvao, bi li razgovarao s njim?

“Naravno, to je demokratska procedura. Kad bismo išli prema vlasti, tražili bismo provedbu nekih svojih programa. A jedan od njih je Ministarstvo kulture. Vjerojatno je to čuo pa nije bilo konkretnih razgovora.”

Komentirao je situaciju u kojoj premijer smatra kako mu je 76 ruku osigurano pa se ne opterećuje što zastupnici stranke DOMiNO nisu dio većine.

“Nije mu to neka sigurnost. Imamo Vilija Beroša i Veljka Kajtazija koji su u procesima, imamo 150 zastupnika… Svašta je tu. Vidjet ćemo koliko je sigurna ta većina.”

Naglasio je da zna što znači biti oporba “jer je cijelo vrijeme oporba”.

“Postupat ćemo kao dio oporbe u svakom glasanju”, napomenuo je Radić.

Požalio se na činjenicu da neki oporbeni zastupnici ne dolaze na sjednice, ali ni glasanja.

“Vlast je tu dosta discipliranija, poslože se kao vojska. Oporba mora poraditi na tome, ako misli bolje djelovati.”

Osvrnuo se i na Ustavni sud dok se požalio što Zlatko Hasanbegović i Mislav Kolakušić nisu dobili dopuštenje ući u Sabor.

Jureško: Prednost Irene Hrstić je što nije povezana s klanovima. Međutim, moglo bi se dogoditi da klanovi počnu raditi protiv nje

“Pitanje je hoće li za deset dana postojati većina koja bi izglasala nove suce. Mi svakoj instituciju nađemo sto mana. Nekim ljudima možda tamo nije mjesto, ali Ustavni sud ima jasno mjesto u našem sustavu. Bez njega bismo ušli u pravni vakuum koji nije dobar. Ako bi se to dogodilo, Plenković bi ispao kao Zoran Milanović, kojeg je prozivao za derogiranje institucija, što je bilo istina.”

Kaže i da su članovi Domovinskog pokreta prevarili birače.

“Vidimo da se i dalje financiraju Novosti, da se gradi 40 centara… Ne mogu to prihvatiti, to mogu samo oni koji nemaju obraza i ne drže do svoje riječi. Ne vidim da je DP dobio išta od onoga što se tražilo. Čak ni oko demografije, ništa se nije promijenilo. Broj rođene djece mogao bi pasti ispod 30.000, što znači da će nas za 50 godina biti oko 2,5 milijuna. Tad će biti kasno, a ovo su trenuci kad moramo o tome razmišljati.”

Posljednjih desetak dana dosta je razmišljao i o aferi u zdravstvu jer, kako kaže, neke ljude zna osobno pa ga je to dodatno razočaralo.

“Kad sam saznao detalje svih tih afera, a neke od liječnika iz njih znam osobno, to mi je poražavajuće. Uzimati novac iz javnog zdravstva mi je strašno, a tek način na koji se to radilo… Strašno. Došli smo u situaciju razmisliti što raditi jer prijeti nam kolaps zdravstva”, zaključio je Mario Radić.

