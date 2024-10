Puhovski o misiji NSATU: Izmišljen je povod za sukob

Podijeli :

Profesor Žarko Puhovski bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića.

Žarko Puhovski kaže kako je glavna tema predsjedničke kampanje, koja još nije ni počela, vezana za izmišljeni povod. “Dva, tri, četiri, pet hrvatskih časnika, dočasnika će ići u Wiesbadenu ili neće ići. A istovremeno u tišini prođe to da će otići 30 tenkova… Ja nisam stručnjak, ali meni se to čini puno direktnijim uplitanjem u rat nego to da se njih troje ili petero igra generalštapskih igara u Wiesbadenu i da dvoje od njih ode u Kijev da prenesu to Ukrajincima. Dakle, naprosto, izmišljen povod je za sukob, ali kad hoćemo sukob, mi ćemo naći sukob. To otprilike podsjeća na one huligane koji dođu na ulicu i kažu: ‘Kako ti to mene gledaš? Hoćeš ti mene još tako gledati?’ I onda, treba li mi da se potučem? Ovdje je bilo nešto što je trebalo da se potuku ta dva brda. Dakle, zapravo se ne vodi kampanja, vodi se spor između i dalje, spor je jako fina riječ, Milanovića i Plenkovića. Primorac je pristao na to da bude blijeda figura, a ove druge dvije koje su ozbiljne kandidatkinje po potencijalu, dakle, gospođa Kekin i gospođa Raspudić, naprosto su na marginama jer se ne mogu muški potući, što bi se reklo u ovoj cijeloj priči.”

Puhovski smatra da će na predsjedničkim izborima izlaznost biti slaba. “Ljudima je na vrh glave toga, a nije kampanja ni počela”, kaže i dodaje kako Primorac već ima šefa stožera, a još nije prikupio ni potpise. “Mislim, svi će oni potpise prikupiti, ali to sve skupa se igra na jednom poluformalnom nivou predigre i zato se zapravo treba očekivati, po mom sudu, već sada bih rekao, slabu izlaznost.”

Licitira se i datumima održavanja izbora, zasad se spominju 22. i 29. prosinca. “To su datumi koji nisu sretni. Bilo bi vjerojatno logičnije za HDZ da ide na 29. i s obzirom na to da bi ljudi dolazili na Božić pa bi možda ostali do Nove godine… S druge strane, 22. bi konačno trebao biti proglašen danom Hrvatskog Ustava. Već su, osim nas nekoliko, ostali zaboravili da je to nekad bio Dan armije. Tako da, meni se u ovom trenutku čini da je 22. dosta vjerojatan…”, navodi profesor Puhovski. On ne vjeruje ni da će se ovaj put voditi Milanovićevim tragom i odrediti radni dan kao izborni i kaže kako smatra da bi to bilo zaista neproduktivno jer će izlaznost, kako je već ranije rekao, biti slaba.

Predsjednik Milanović je, izgleda, odlučio, u ovoj pretkampanji rijetko izlaziti u medije. “S njegove pozicije to je, po mome sudu, jako pametno, ako izdrži. On ima utjecaj na svim stranama, u svim biračkim bazenima, u svim generacijama. Čini mi se da on u ovom trenutku jako dobro stoji, neovisno što ja o njemu mislim kao o kandidatu. Čini mi se i da HDZ lažira kampanju, oni zapravo ne očekuju pobjedu, nego samo na neki način žele istjerati te proruske snage na čistac.”

Što se tiče mogućnosti da HDZ skupi dvotrećinsku većinu u Saboru, Puhovski ne smatra da je to izgledno. “Imamo 150 zastupnica i zastupnika u Saboru, dvotrećinska većina je sto, ne 101. Oni to ne mogu dobiti, ali hoće da se prebroji tko je pod skutima Rusije, kako je rekao Plenković da bismo onda dalje nastavili kampanju i narednih mjeseci i godina govorili o izdajicama domovine. I to će naprosto zatrovati javnu scenu. Veliki doprinos tome je dao svojim načinom razgovora i pristuom politici i Zoran Milanović”, govori Puhovski.

Profesor kaže i kako je Plenković “odlučio baš homogenizirati Milanovićevu stranu”. “I oni koji nisu na Milanovićevoj strani će sad biti interpretirani kao takvi i sad nema natrag. Oni vas proglase ruskim špijunom, dobro, malo tvrda riječ, ali i to je pobjeglo tu i tamo, ili plaćenikom, svejedno, ili korisnom budalom koja pomaže Rusima i tako dalje. I sad vi se morate nekako obraniti, dokazivati da niste. Zapravo su HDZ-ovci primali novce od Rusa, ali to je sad zaboravljeno.”

