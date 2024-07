Zašto je Europa skrenula udesno? Raspudić: Dva su razloga

Podijeli :

Nino Raspudić, nezavisni saborski zastupnik, bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Ilije Jandrića s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.

Nino Raspudić osvrnuo se na 11 godina članstva u Europskoj uniji: “Europska unije nije čaroban štapić, a nije ni tamnica. O nama ovisi koliko ćemo nove okvire mogućnosti koje ona pruža koristiti. Ono što je najnegativnija stvar je iseljavanje mladih i školovanih ljudi. Pozitivne posljedice su prilagodbe zakonodavstva i nešto novca koji je privučen, ali i tu se moglo učiniti više”, istaknuo je.

Izborna pobjeda koja bi mogla preokrenuti političku kartu Europe: Jedna stvar će biti ključna

Desna Europa

Osvrnuo se na skretanje Europe udesno: “Dva su razloga, a to je da su lijeve strane u potpunosti izgubile kontakt s radnicima, dobrim dijelom ih se doživljava kao dio globalističkih elita koja pogoduju financijskom i bankarskom sektoru. Izgubili su svoje glavno uporište, a to je radništvo. Druga stvar su kratkovidne politike po pitanju migracije, ne žele prepoznati probleme integracija. Ni na ljevici ni na centru nitko se nije bavio tim problemima, to je iskorišteno s desnice”, rekao je Raspudić.

Rezolucija o Jasenovcu

Nino Raspudić komentirao je i donošenje Rezolucije o Jasenovcu u Crnoj Gori : “To je jedan neprijateljski politički čin prema Hrvatskoj. Zašto? Kome? Paradoksalan je odnos i Hrvatske prema Crnoj Gori. Idemo se vratiti na agresiju na Dubrovnik. Volio bih čuti od te gospode na kojim je višestranačkim izborima većina hrvatskog narod dala legitimitet ustaškom pokretu ili komunističkoj partiji. U Crnoj Gori su imali višestranačke izbore 1990-ih gdje je pobijedio Milo Đukanović koji je je bio blizak saveznik Slobodana Miloševića u agresiji na Hrvatsku, znamo što se događalo u Dubrovniku”, rekao je.

Crna Gora usvojila Rezoluciju o Jasenovcu

“Hrvatska je zažmirila na sve to i počela glumatati kao da Crna Gora nije imala odgovornosti u agresiji na Hrvatsku jer se Milo Đukanović odvojio od Miloševića”, dodao je Raspudić.

Raspudić je istaknuo da bi odgovor Crnoj Gori trebao biti zaoštren povlačenjem veleposlanika: “Čemu sada ova Rezolucija?”, upitao se Raspudić.

Predsjednički izbori

Raspudić je komentirao i kandidaturu Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima: “Izazvala je politički potres, ali potpuno očekivano. Nema sada što drugo, ali ima argument da je kontrapunkt vladajućoj većini”, kazao je Raspudić.

Grbin potvrdio da će Milanović biti SDP-ov kandidat za predsjednika: Neki su bili protiv…

“Mi 34 godine gledamo isti film, HDZ i SDP, žalosno je da umjesto da isprobavamo nove opcije već unaprijed se zatvaraju vrata”, dodao je Raspudić.

Raspudić se osvrnuo i na moguću kandidaturu Marije Selak Raspudić na predsjedničkim izborima: “Ona bi definitivno bila kandidat koji zahvaća veliki dio političkog spektra i koja se dokazala svojim radom kao najaktivniji saborski zastupnik”, odgovorio je.

“Vrlo vjerojatno je da će se ići u smjeru stranke, ali bolje bi bilo pričekati s time za nakon predsjedničkih izbora i pokušati oko nezavisne kandidatkinje okupiti širu platformu”, dodao je Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Užas u središnjoj Hrvatskoj: Majka ubila tek rođenu bebu Milinović otkrio najsramniji potez HDZ-a u kampanji: “Ja sam bio u HDZ-u 90-ih, ali ovo…”