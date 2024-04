Deset dana od izbora bez dogovora: Suverenisti odbili HDZ, Plenković ne odustaje od SDSS-a

Podijeli :

Službeno, pregovar tijekom vikenda nema. Neslužbeno, sve stranke našle su načina da javnost obavijeste o svojim pozicijama, uvjetima i planovima.

Okružen SDP-ovcima, no ovoga puta u Zlataru – bez titule njihovog kandidata za mandatara. Ovoga tjedna zaključeno je da to više nije realna opcija, a Zoran Milanović s pozornice je ipak poslao poruku.

“Mladi gledaju i prilagođavaju se jer to ne mogu promijeniti. Čuj, tako je kako je, pogni glavu kao magare i idi dalje, to se mora promijeniti, za to se treba boriti, za to se jedino ima smisla boriti jer sve druge stvari su manje više izmišljene, manje više funkcioniraju, i izborni modeli, i izborni zakoni”, rekao je Milanović.

No – pred novinarske mikrofone nije htio stati.

Suverenisti odbili HDZ

Smjena Ivana Turudića, izmjena lex AP-a i izbornog zakona. Tome se nadaju i Rijeke pravde koje sada žele da to budu prvi koraci njihove antikorupcijske platforme. Zanima ih koliko su toj ideji skloni u Domovinskom pokretu o čemu će razgovarati idući tjedan. Spremni su razgovarati, kaže Grbin, primjerice i o dječjem doplatku koji je važan Mostu.

“Namjerno sam istaknuo Most jer su oni javno podržali našu inicijativu, a za druge stranke, kad javno odluče da su ovoj priči, onda stavljamo na stol stvari oko kojih se možemo dogovoriti”, rekao je Peđa Grbin.

U Mostu pak kažu – nemaju ništa protiv da se podrži cijeli niz njihovih zakona, no oni za predsjednika Sabora žele Ivana Penavu iz Domovinskog pokreta s kojim nisu željeli u koaliciju prije izbora.

“Ako bi podržali naše zakone, ja stvarno nemam ništa protiv, ali sve je na Domovinskom pokretu. Nadam se da će biti u službi građana, da neće biti sami protiv sebe”, rekao je Božo Petrov.

Hrvatski suverenisti, Mostov partner koji je osvojio dva zastupnička mandata, na Predsjedništvu su odlučili: HDZ nije opcija, a o SDP-ovoj antikorupcijskoj koaliciji nisu raspravljali.

“Vladu HDZ-a ne možemo podržati jer bi to bila izdaja birača, a i nas samih”, rekao je Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.

Manjine podržale Jandrokovića,

Manjine su ovog tjedna poručile da su jedinstvene i da podržavaju Gordana Jandrokovića za predsjednika Sabora, a Milorad Pupovac koji vodi stranku koja je kamen spoticanja u pregovorima Domovinskog pokreta i HDZ-a kaže – borit će se protiv političke segregacije.

“Nećemo dopustiti ponižavanje SDSS-a koja je predstavnik srpskog naroda u RH. To znači da nećemo dopustiti ponižavanje onih koji za nas glasaju i koji su nam dali povjerenje da s njihovim glasom odlučujemo što je u njihovom interesu i interesu RH”, rekao je Pupovac.

Takve poruke manjina, kao i one HDZ-ova partnera HNS-a da bez manjina nema Vlade, u Domovinskom su pokretu prema neslužbenim informacijama shvatili kao pritisak. No, Predrag Štromar kaže – neće to naštetiti pregovorima kojeg vode.

“Mi smo iznjeli ono za što smo se borili, i za što ćemo se boriti. Mislim da će pregovori ići dalje i da će se nastaviti i da će se ona osnova za funkcioniranje Vlade – mislim da te izjave nisu toliko bitne – one samo brane i štite demokraciju. Nisam se čuo s Andrejom Plenkovićem zadnja dva dana i dogovorili se da ćemo se čuti poslije ponedjeljka, poslije pregovora”, rekao je HNS-ov Štromar.

Iz HDZ-a koji je uvjeren da će sklopiti većinu tvrde da ti istupi nisu bili nikakvi pritisci, a Damir Habijan uz kritiku oporbe ističe: “Pregovori još traju, ali…”

“Ključno iz pozicije HDZ-a, sva ona prava koja se odnose na manjine, znate da smo u posljednje četiri godine puno napravili i na području elektrifikacije i vodnih projekata gdje žive pripadnici manjina, ali i druga prava zajamčena zakonom i Ustavnom, i s tom politikom ćemo nastaviti”, rekao je Habijan.

Od SDSS-a očito ne odustaje lako Andrej Plenković, no ne popušta zasad niti pregovarački tim Domovinskog pokreta koji u ponedjeljak uz sjednicu Predsjedništva stranke održava pregovore s oba politička tabora koji žele, a još – deset dana nakon izbora nisu oko sebe okupili većinu.

