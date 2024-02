Zašto ministar ne preuzima odgovornost? “U ovoj zemlji 1500 djece živi u opasnosti za život, to je strašno”

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Tragičan slučaj iz Slavonskog Broda, gdje je preminuo 20-mjesečni dječak ponovno je pokazao da sustav ne funkcionira, što ukazuju i kroz anonimne istupe socijalni radnici, no ministar Marin Piletić tvrdi da je sve u redu, da je priroda kriva za smrt djeteta.

O tome su više u Točki na tjedan govorili novinari 24sata i Jutarnjeg lista, Ivan Pandžić i Boris Vlašić. Za dijete je 20 mjeseci tražen smještaj, ali nije nađen. Njegova sestra, tek rođena ovog siječnja, također još čeka smještaj.

Možemo ministru Piletiću: Političke odgovornosti mora biti

VLAŠIĆ: Toliko je zahtjeva za spašavanje djece i to je javni interes koji treba štititi. Riječ je o 1500 djece i to nije preskupo za zbrinuti. Mogu se vjerojatno napraviti domovi za takvu djecu, koju evidentno treba spasiti. Ne znamo uzrok smrti, osim da nije nasilna. Možda je riječ o zanemarivanju. U ovoj zemlji 1500 djece živi u opasnosti za život, to je strašno.

Centar za socijalnu skrb vratio je preminulog dječačića u spornu obitelj. Zbog toga socijalni radnici anonimno šalju upozorenja kako bi se možda nešto promijenilo. Ministarstvo pak, ne samo za ovog ministra, tvrdi da problem ne postoji. Kako je to moguće?

PANDŽIĆ: Ako ne žele naslove o krahu sustava i političkoj šteti, odmah idu u defetizam. Ali, očito postoji problem. No, ovdje je otpočetka dan zahtjev, sudac kaže da se nema gdje izdvojiti dijete i dolazimo do trećeg problema – da postoji krevetić u nekom domu, dijete bi bilo izdvojeno. Ne znamo da li bi preživjelo. Iritira odbijanje prihvaćanja odgovornosti, u čemu bismo bili svjetski prvaci kad bi postojalo natjecanje u tome.

VLAŠIĆ: Zamislite koliko je grozno da socijalni radnici moraju anonimno istupati jer se boje otkaza, brani im se to. Ne govore o svom problemu nego o zaštiti djece. Mora im se mijenjati glas da bi upozorili na nešto takvo. Gdje smo, u Sjevernoj Koreji? Gdje se to nalazimo u 2024.

Psihologinja Valerija Kanđera odmah je dobila opomenu pred otkaz, zato što je javno istupila i tražila smještaj za šestogodišnje dijete. Nažalost, ne istupaju svi tako nego samo pojedinci. Većina ipak šuti.

PANDŽIĆ: Sve je centralizirano kako bi se zatvorio pristup informacija o problemu. To se stalno pokušava raditi.

