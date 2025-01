Zašto Primorac nije uspio u tradicionalnim utvrdama HDZ-a? Rimac: Dva su razloga…

Podijeli :

Profesor Ivan Rimac gostovao je u Pregledu dana kod našeg Igora Bobića i komentirao rezultate predsjedničkih izbora.

Aktualni hrvatski predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je osvojio novi mandat s osvojenih 74,68 posto glasova što je velika razlika u odnosu na 25,32 posto osvojenih glasova njegovog protukandidata Dragana Primorca (HDZ i partneri).

Primorac: Čestitao sam svim građanima, a Milanović je građanin RH

Analitičar Ivan Rimac ocijenio je kako će se u novom mandatu Milanovića nastaviti prijepori i nesuradnja između Pantovčaka i Banskih dvora.

“Nema suradnje između Plenkovića i Milanovića i neće je nikad biti. Nismo čuli nikakve čestitke pobjedniku, kao da izbora nije ni bilo. Nastavlja se ista priča koju je u zadnje vrijeme Plenković više potencirao, a Milanović se nastojao koliko god je moguće izmaknuti”, kazao je Rimac.

“Za lokalne izbore će biti znatno burnije u HDZ-u nego sada”, ocijenio je.

“Ne kažem da je Milanović idealan, ali ovi izbori su se vodili oko vrlo zanimljivog pitanja – tko je za Hrvatsku opasan, a tko nije? Cijeli narativ između Plenkovića i Milanovića se okretao oko toga. Sudeći po rezultatu izbora, to nije Milanović.”

Zašto Primorac nije uspio u tradicionalnim utvrdama HDZ-a?

Rimac ističe dva razloga: “Kampanju za Primorca je do kraja prvog kruga vodio Andrej Plenković. On je bio češće na ekranu i više je govorio i više je spominjao Milanovića nego svog kandidata. Primorac je često virio iza ramena Andreja Plenkovića i to je stvorilo dojam da je on marioneta.”

“Drugo, u drugom krugu kad se Plenković izmaknuo, Primorac je pokazao vrlo nekonzistentne političke stavove i poruke, što je još više umanjilo njegov ugled”, zaključio je.

Sve reakcije o predsjedničkim izborima pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.