Kekin: Ovo će izvesti na čistac tko je u većini, a tko su potencijalni žetoni

Podijeli :

O političkim aktualnostima u N1 Studiju uživo s Ankom Bilić Keserović razgovarala je saborska zastupnica Ivana Kekin.

“I prije je bilo izvijesno da DP puno priča, a ne provodi ono što kaže. Njihove prijetnje, uvjeti, nikad se ne ispune. Unatoč tome što DP sa svih svojih jedan posto podrške čvrsto stoji uz HDZ, činjenica je da Plenković ima najtanju većinu i doveo nas je u situaciju da to hoće li se o nečem glasati ovisi o tome je li netko izašao iz pritvora ili nije. Jasno je zašto vladajućima, uključujući DP, oni nadesnici svi zajedno, i da privuku Most, imaju manje nego Možemo”, kaže Kekin na pitanje o izlasku Josipa Dabre iz istražnog zatvora.

DP bi, kaže Kekin, mogao gledati i mrvicu dalje jer se davi u smrtonosnom zagrljaju HDZ-a.

Opoziv Turudića

“Ne mislim da to može dovesti do opoziva HDZ-ovog dečka na čelu DORH-a, ali mislim da će to izvesti na čistac tko je u većini, a tko su potencijalni žetoni”, kaže o inicijativi za opoziv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

“SDP je već imao takvu inicijativu i prije slučaja zastupnice Vupore. Bila bih izuzetno oprezna, nije sasvim jasno što su slučajevi, tajming tih uhićenja je zaista upadljiv, a još upadljiviji je entuzijazam kojim HDZ-ovci pokušavaju izjednačiti milijarde i spregu s kriminalom s ova dva slučaja, kako bi netom pred lokalne izbore poslali poruku da su svi isti, a to je trik kojima ovu državu i građane drže zatočenima već 30 godina”, kaže Kekin.

Situacija u zdravstvu

Kekin je govorila i o izboru novog ravnatelja zagrebačkog KBC-a Rebro nakon tragične smrti Ante Ćorušića. “Bit će onako kako kaže Andrej”, kaže zastupnica.

“Nisam puno očekivala od ministrice Hrstić jer znam kakve su im mogućnosti djelovanja. Unatoč tome me je uspjela neugodno iznenaditi. Govorim o situacijama kad je mogla poslati poruku da joj je važno očuvati funkcionalnost zdravstvenog sustava, najbolje to vidimo na primjeru bolnice Čakovec. Tu gdje je trebala pokazati spremnost da sačuva javni sustav, napravila je upravo suprotno i poslala jasnu poruku da planira biti lojalna HDZ-ovcima, a ne građanima”, kaže Kekin. Dodaje i da čakovečka bolnica ne funkcionira. “Zamislite da ostanete bez polovice konobara u nekom restoranu, kao će funkcionirati”, govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok