Podijeli:







Izvor: Josip Regovic/PIXSELL

Zbog prometne nesreće u Novom Zagrebu u poslijepodnevnim se satima stvorio prometni kaos u Zagrebu.

Zbog prometne nezgode na okretištu tramvaja u Zapruđu tramvaji linija 6, 7 i 8 privremeno ne prometuju Novim Zagrebom.

Tramvaji linije 6 od Autobusnog kolodvora prometuju do Žitnjaka, tramvaji linije 7 od Autobusnog kolodvora prometuju Ulicom grada Vukovara do Savskog mosta te tramvaji linije 8 prometuju od Autobusnog kolodvora do Heinzelove.

Uvedena je izvanredna autobusna linija za Novi Zagreb, s početnim i krajnjim stajalištem na križanju Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića. Zastoj tramvaja koji je nastao vidljiv je i na kamerama Hrvatskog autokluba, piše Večernji.hr.

Prometni kaos je i na zagrebačkoj obilaznici te u ostatku grada. Podsjetimo, traju radovi na Jadranskom mostu.

Autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.