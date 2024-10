Bivši ministar Marić za N1 progovorio o novom poslu: “Ljubav prema tenisu i sportu je prevagnula”

Podijeli :

Bivši potpredsjednik Vlade Republike Hrvatski i ministar financija, Zdravko Marić novi je predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, a o novom poslu razgovarao je s našom Milom Moralić.

“Nisam nikad bio vrhunski sportaš, ali sam se uvijek bavio sportom i kad je stigao taj poziv, u današnjem trenutku gdje sam poduzetnik, više je bilo razloga da se zahvalim na pozivu, ali ta ljubav prema tenisu i sportu je prevagnula”, rekao je Marić.

Ističe da je zadnjih tri desetljeća hrvatski tenis perjanica hrvatskog sporta. Dobri rezultati nas i obvezuju, navodi Marić.

“Imamo izvrsne tenisačice i tenisače, ali na tome treba raditi, prije svega na mlađim kategorijama, što je moguće više popularizirati tenis među najmlađima”, dodao je.

Kaže da prati politiku, ali ne može reći da mu nešto fali te da je zadovoljan time što je poduzetnik.

“Jedna epizoda završila, kreće druga, ali volim to popratiti, bitno mi je to i zbog posla, ali s druge strane, to je u meni. Ne mogu reći da baš sve vijesti ispratim, ali ovaj dio koji me uvijek zanimao, taj da”, rekao je Marić.

Kao bivši ministar financija, komentirao je i inflaciju. “Pojedini analitičari kažu da je inflaciju u džepu dobra. Jest, s jedne strane medalje, ali znamo da postoji i neka druga strana medalje. Naravno da inflacija, pogotovo na ovim razinama koje smo vidjeli proteklih godina i mjeseci, nije poželjna.”

