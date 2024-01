Zima pred vratima: Nakon kiše – snijeg, pahulje bi mogle zalepršati i na Jadranu

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Don’t panic vrijeme je normalno zimsko.

Hladna zračna masa koja stacionira nad Skandinavijom povezana je s anticiklonom koja se proteže daleko na istok u Sibir. Nestabilna vlažna zračna masa s Atlantika formirana u ciklonalni vrtlog, koji je meteorološka služb Velike Britanije nazvala Henk, premjestila se prema jugu, zaobišla Alpe i regenerira nad toplim Sredozemnim morem te se kao duboka Genovska ciklona premješta uz zapadnu obalu Italije prema jugu.

Naši krajevi trenutačno se nalaze na prednjoj strani ciklone gdje prevladava jugozapadno i južno strujanje, koje na Jadranu kao jugo i oštro, donosi topao zrak pun vlage uzrokujući mjestimice obilne oborine.

Sutra krajem dana zbog premještanja središta ciklone prema jugoistoku nad naše sjeverozapadne krajeve i sjeverni Jadran prodrijet će hladan zrak uz pojačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Na mjestu sukoba hladne i tople zračne mase kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg.

Ciklona će nastaviti svoj put prema jugoistoku uz postupno popunjavanje i zaustaviti se nad Egejskim morem. Jaki zapadni i jugozapadni vjetar na južnom rubu ciklone dići će veće količine saharskog pijeska te će sredinom idućeg tjedna nad istokom Balkana oborina biti žute boje.

Danas će vrijeme biti vrlo promjenjivo oblačno s povremenom kišom. Na kraju dana mjestimice će izgledati kao da su se izmjenila četiri godišnja doba. Prijepodne promjenjivo oblačno i nadprosječno toplo s povremenom kišom, osobito uz Jadran i u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Jutarnje temperature su u unutrašnjosti od 5 do 10 C, na Jadranu od 11 do 15. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, a u planinskim krajevima unutrašnjosti jak jugoistočnjak. Poslijepodne će kiša pojačati i proširiti se i na istočne krajeve unutrašnjosti. Na Jadranu i u gorskim krajevima unutrašnjosti mogući su obilni pljuskovi mjestimice uz grmljavinu. Navečer i u noću na nedjelju u sjeverozapadnim krajevima vjetar će okrenuti na sjeveroistočni i sjeverni uz zahlađenje, a kiša će u planinskim krajevima unutrašnjosti prelaziti u susnježicu i snijeg. Na sjevernom Jadranu navečer prestanak juga te će na sjevernom dijelu, a osobito u podvelebitskom kanalu zapuhati jaka bura na udare olujna bura. Najviše dnevne temperature danas bit će još iznad prosjeka za doba godine, ali samo za stupanj ili dva više od jutarnjih. Prognoziramo u untrašnjosti oko 11, na Jadranu oko 15C.

U nedjelju oblačno s kišom, a u unutrašnjosti mjestimice snijegom. Temperatura zraka u padu te će uz sjeverac i sjeveroistočnjak osjet topline biti – vrlo hladno. Bura će se proširiti sa sjevernog na srednji Jadran, u podvelebitskom primorju će puhati s olujnim udarima i do 150 km/h, dok će na južnom Jadranu i dalje puhati jugo i oštro.

Jutarnje temperature od – 5 do 0, na sjevernom Jadranu oko 5, na srednjem i južnom oko 10. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 3, a na Jadranu oko 8.

U ponedjeljak pretežno oblačno s snijegom u unutrašnjosti, uz stvaranje snježnog pokrivača. Obilnije snježne oborine past će u sjeveroistočnim krajevima unutrašnjosti . Nastavit će se pritjecanja hladnog suhog zraka sa sjeveroistoka, a bura će se proširiti na cijeli Jadran. Uz buru pokoja pahulja snijega može zalepršati i nad sjevernim Jadranom. Temperature zraka u unutrašnjosti oko -3, a na Jadanu i uz Jadran oko 4.

U nastavku tjedna postupan prestanak oborina i djelomično razvedravanje, najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. I dalje vjetrovito uz sjeverac i buru na jadranu. Temperature zraka će se zadržati na normalnim zimskim vrijednostima u unutrašnjosti jutarnja oko -7 a najviše dnevne oko 0C. Uz obalu Jadrana minimalne temperature zraka oko 4, na otocima oko 6, najviše dnevne oko 8 C.

Krajem tjedna postupan porast temperature zraka, a nova oborinska epizoda koja će donjeti obilniju kišu uz jugo izgledna je za 10 dana oko sredine mjeseca siječnja.

