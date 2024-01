VIDEO / Pitali smo građane jesu li primijetili pad cijena: “Dvije pizze te košta 30 eura, mislim halo”

Podijeli :

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena usporila u prosincu na 4,5 posto na godišnjoj razini. To znači da cijene i dalje rastu - no sporije. Vladajući zadovoljni - ponavljaju, to je dobar početak. No, građani ne osjećaju da bolje žive - naime, cijene hrane narasle su i do 40 posto!

Kažu neki da cijene hrane u Hrvatskoj padaju. Ti neki su Vlada i Državni zavod za statistiku. Oni kojih se to tiče – kažu drugačije.

“Jeste možda primijetili da su cijene hrane u dućanima pale?

“Pale? Ne! Nisam primjetila da su pale. Već kad ideš na dvije pizze te košta 30 eura, mislim halo. To nikad prije nije bilo tako.” “To je samo statistika koja njima paše. Njima paše da tako govore.” “A tko može neka izdrži, tko ne može to je to.

“Neka ide van?”

“A nažalost.”

Inflacija je u prosincu usporila na 4,5 posto na godišnjoj razini. Silno smo se trudili pronaći građane koji su to osjetili. No bez uspjeha.

“Ne čini mi se da su cijene pale.

“Skupo i dalje?”

“Skupo i dalje.” “Dobro, ali ne.”

“Kako vam se čine cijene po dućanima?”

“Pa recimo po pašteti je 30 posto više, a naresci isto tako.” “Jeste možda primjetili da su cijene hrane pale?”

“Nisam.”

“I dalje je skupo?”

“Čini mi se da da.”

Na statistiku ponosan i novi ministar gospodarstva. No ako gledate podatke Eurostata poskupljenja u Hrvatskoj u prosincu su i dalje među najvećima u Europi. “Ako gledate zemlje Europske unije koje su u eurozoni i pad stope inflacije, dakle Hrvatska je u devet zemalja gdje stopa inflacije pada. Mislim da je to dobar pokazatelj i dobar podatak”, kaže Damir Habijan.

Inflacija u prosincu usporila na 4,5 posto

Čaša je poluprazna ili polupuna, ovisno kako se gleda. Hrvatska je treća na neslavnoj listi najviše inflacije u eurozoni. Ispred nas su samo Slovačka i Austrija. “To da smo mi pri vrhu članica eurozona i nije neko iznenađenje budući da smo mi nova članica europodručja, cijene su niske, cijene usluga su oko 30 posto ispod prosjeka europodručja, da će se one ubrzano ubrzavati kroz srednji, odnosno duži rok”, tvrdi Hrvoje Stojić iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Prema Državnom zavodu za statistiku inflacija je u cijeloj prošloj godini iznosila osam posto što je puno više od ostatka eurozone. Puno su bolja očekivanja od ove godine.

“U ovoj godini inflaciju vidimo na razini od četiri posto prosječno. To je upola manje nego u prošloj godini. Inflacija će međutim ostati ne samo u ovoj nego vjerojatno i u sljedećih nekoliko godina iznad prosjeka europodručja”, dodaje Stojić.

U Vladi vjeruju da je to rezultat mjera za limitiranje cijena struje, plina, naftnih derivata i osnovnih proizvoda. Upravo je cijena hrane ono što građani najviše osjete na svojim budžetima.

“Trend usporavanja godišnje inflacije cijene hrane i temeljne inflacije je pozitivan. One se usporavaju već nekoliko mjeseci uzastopno i očekujemo da će se takav trend nastaviti u okružju popuštanja inflatornih pritisaka, posebno onih na strani ponude”, objašnjava Marko Luketina iz Hrvatske narodne banke .

Građani to i dalje ne osjećaju. Vlada stoga do daljnjeg nastavlja s mjerom zamrzavanja cijena 30 osnovnih proizvoda.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.