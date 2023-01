“Znam tko mi je poslao prijeteću poruku, osoba vezana za vlast u Zagrebu”

Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik SDP-a u gradskoj skupštini grada Zagreba, Renato Petek gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao prijedlog koalicijskog sporazuma između SDP-a i koalicije Možemo, ali i o mandatu zagrtebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

“Nisam zadovoljan prijedlogom koalicijskog sporazuma, ali vodstvo SDP-a jest. Izbacivanjem Viktora Gotovca išlo se u tom smjeru da se sporazum vrati na snagu. Ovakav sporazum nije garancija nikakvog uspjeha, u njemu nema novih sadržaja, recikiraju se stare ideje, nemamo mehanizme kako razvijati partnerstvo. U njega se ulazi s određenim obvezama i pravilima i to je izostalo. Žrtva Viktora Gotovca nije iskorištena kao prilika”, rekao je.

Petek navodi da je predlagao brojne ideje za načine kako funkcionirati na razini mjesnih odbora i četvrti kako bi se vidjelo da i SDP želi vratiti povjerenje građana i da sam ima energiju inicirati neke projekte.

“Kakvo je to zapravo partnerstvo ako nema jasno definiranih odnosa, ništa se nije posebno dogodilo s novim sporazumom u odnosu na onaj prethodni. Bojim se da se to sve skupa ne iskoristi kao sredstvo za osobne ciljeve. Izbori se bliže, a Tomislav Tomašević je skoro kao uvjet postavio prihvaćanje novog sporazuma”, rekao je pa je dodao: “Rađena je jedna analiza po kojoj se može reći što ima smisla, jedna šira ili uža koalicija, ili jedna antihdz-ovska koalicija. Pa ili barem da se spoje stranke od centra prema lijevo kao što je MOST. No, pitanje je koji su interesui pojedinih stranaka”, kaže.

Saborski zastupnik navodi da je HDZ bio pobijeđen samo onda kad bi se nalazio u težoj situaciji.

“Tad je koalicija bila formirana puno prije, čak i dvije godine prije pa su onda svi ti akteri puhali u isti rog i predstavljali ista rješenja. Ovako kad se dogovaramo pola godine hoćemo li uopće sjesti zajedno, čini mi se da to nije dobar zalog za dobivanje povjerenja građana. Gradonačelnik je imao i dobrih poteza, razlikuje se od Bandića u obliku komunikacije, sad više nema uvreda. To su sigurne promjene. Ono što je izostalo je grupa stručnjaka koji su trebali doći s gradonačelnikom u ured kako bi se krenulo raditi na promjenama. On sad ima popunjeno tek pola ureda sa svojim suradnicima, a već je prošlo pola mandata. Vezano uz sustav gospodarenja otpadom izostala je jasna vizija i odlučnost te energija kojom je zračio prije”, rekao je Petek.

Petek navodi kako nema jasnu predodžbu koji je to neki novi prijekt za grad Zagreb koji će Tomašević ostvariti u prvom mandatu.

Dotaknuo se i prijeteće poruke koju je dobio

“Dosta je tu praznog hoda, nesnalaženja i neznanja. Oovo je već sad izgubljen mandat za Tomislava Tomaševića. Ne može riješiti pitanje Jakuševca, ne stigne riješiti pitanje Paromlina, o Gredelju da ne govorimo. Većina projekata su projekti koje možete vidjeti u programima svih stranaka. Zasada tih tema nema da se vežu uz gradonačelnika. Ipak se očekivala efikasnost u upravljanju, to je izostalo”, kazao je.

Petek otkriva da je glasao za odluku da uz novi sustav s otpadom da se promjene i određene odluke vezane uz način odvajanja otpada i funkcioniranje infrastrukrure koja se postavlja.

“Smatram da Grad treba plaćati svu tu infrastrukturu. Svi građani trebaju dobiti infrastrukturu. Situacija s podzemnim spremnicima i boxevima se ne razvija dobro. Grad to treba preuzeti na sebe i to je moj prijedlog koji je upućen zastupnicima”, rekao je.

“Znam osobu koja mi je poslala prijeteću poruku. U trenutku kad sam predstavio prijedloge za popravljanje sustava odvoza smeća netko je mislio da uznemierujem gradonačelnika. Ako je netko mislio da ću ja cijeli njegov mandat provesti na respiratoru, gadno se prevario. Bez obzira na prijetnje, ja ću uvijek nastaviti raditi. Zasad neću otkriti o kom se radi, ali riječ je o osobi koja je vezana uz vlast u Zagrebu. To je direkto povezano s mojim prijedlogom o otpadu, nakon 20 minuta sam dobio poruku da pazim kako prelazim cestu. Obratio sma se i Peđi Grbinu i policiji, broj te osobe imam u telefonskom imeniku. Prije sam dobivao anonimnne prijetnje, ali mislim da je ovdje riječ o novoj razini gdje se bojim da je u pitanju jedna vrsta paranoje u Gradu”, zaključio je.

