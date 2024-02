Zombi droga pred vratima Hrvatske

Podijeli :

Fentanil, zombi droga, približila se Hrvatskoj. U Sloveniji su zabilježeni slučajevi predoziranja s fatalnim ishodom, a razlog za brigu jest i taj što je riječ o izrazito jakom opijatu kojeg se lako stavlja na crno tržište čega su svjesni u MUP-u koji tijesno surađuje s američkom DEA-om.

Cijela Europa u velikom je strahu od širenja fentanila i njegovih derivata na crnom tržištu. Riječ je o javnosti poznatom opijatu pod nazivom “zombi droga” koja je preplavila SAD-e i od čijeg razornog djelovanja u toj zemlji umire otprilike 100.000 ovisnika godišnje.

Put do ulica fentanil je krenuo iz zdravstvenih ustanova gdje ga se legalno koristi prilikom ublažavanja bolova kod pacijenata s odmaklim stadijima malignih bolesti. Po svom je djelovanju sličan morfiju, ali je otprilike sto puta jači. Stoga za njim “na ulici” najčešće posežu heroinski ovisnici.

Posebno zabrinjavajuće jest to što i jedna konzumacija od osobe može učiniti ozbiljnog ovisnika, a sasvim mala količina može dovesti do prestanka rada srca. Dovoljno je da određeni broj osoba internetom naruči fentanil koji će zbog nestručnog rukovanja, posebno kod djece i maloljetnika, udisanjem prašine iz otvorene poštanske koverte dovesti do trovanja i smrti uslijed zastoja rada pluća, upozoravaju stručnjaci.

Dileri su u njemu prepoznali prednost nad ostalim takozvanim teškim drogama u tome što ga se može proizvesti u improviziranim laboratorijima, odnosno nije ga potrebno uvoziti kao heroin iz Afganistana. Osim toga, ima snažnije djelovanje od heroina, jeftiniji je i lakše ga se krijumčari. Nerijetko ga dileri šalju svojim mušterijama putem pošte, odnosno u pismima. Sve navedeno zadaje ogromne glavobolje policiji koja se u SAD-u, ali i šire bavi suzbijanjem trgovine opijatima.

Hrvatska se do sada uspješno odupirala njegovoj pojavi među domaćim dilerima i ovisnicima. Prema podacima MUP-a prezentiranim Hini, do sada je u četiri slučaja identificirana prisutnost fentanila ili njegovih derivata. S njim su se prvi puta susreli 2017. godine prilikom zapljene pisma poslanog iz Kine koja je, kako kažu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZZO), identificirana kao jedan od globalnih izvora ovog izuzetno snažnog opijata i njegovih derivata.

U biološkom uzorku pokojnika, pronađen je 2019., 2022., i 2023. godine. Iz MUP-a napominju kako smrt u ta tri slučajeva nije nastupila zbog predoziranja fentanilom. Radilo o liječenim ovisnicima o drogama gdje je smrt bila posljedica lošeg zdravstvenog stanja, uzrokovana ovisnošću o drogama ili uslijed trovanja lijekovima protiv bolova ili kombinacijom svega navedenog.

U Hrvatskoj još nisu zabilježeni slučajevi nabave, proizvodnje ili predoziranja fentanilom

Slučajevi njegove kupovine putem društvenih mreža, takozvanog dark weba ili ilegalne proizvodnje do sada nisu evidentirani u našoj zemlji. Predoziranja fentanilom također nisu zabilježena u Hrvatskoj, ali to ne znači da se njegovu prijetnju treba uzeti olako, ističu iz MUP-a.

Na području Europske unije u 2021. godini zabilježeno je 137 smrtnih slučajeva izazvanog predoziranjem “zombi drogom”. Njemačka je s 88 smrtnih ishoda iste godine daleko prednjačila pred ostalim državama EU. U susjednoj Sloveniji zabilježena su dva slučaja konzumiranja s fatalnim posljedicama, podaci su HZZO-a.

Sama činjenica da se od zloporabe fentanila počelo umirati u nama susjednoj zemlji, s kojom dijelimo slobodan protok ljudi i roba, poziv je na pojačano djelovanje policije i carine u suzbijanju ove globalne prijetnje.

Hrvatska je kroz policiju od srpnja 2023. dio globalne koalicije borbe protiv sintetičkih droga odnosno fentanila. Služba kriminaliteta droga Ravnateljstva policije s američkom saveznom agencijom za borbu protiv droga DEA surađuje na najvišoj operativnoj, ali i strateškoj razini. Iz MUP-a ističu da su itekako svjesni kako se borba protiv organiziranog kriminaliteta droga ne može voditi samo lokalno ni regionalno, već globalno.

Upravo je DEA hrvatsku policiju ocijenila kao glavnog regionalnog partnera u međunarodnoj borbi protiv transnacionalnog kriminaliteta droga te ovdje ima svoj regionalni ured, ističu iz MUP-a.

Hrvatska policija s partnerima u prethodnih godina provela više od 70 kriminalističkih istraživanja usmjerenih prema međunarodnom krijumčarenju droga poštanskim prometom, a koja su pretežito plaćena kripto valutom. Ta su istraživanja rezultirala uhićenjem involviranih osoba, zapljenama droga i prikupljenim dokazima za uspješno vođenje kaznenih postupaka u svim policijskim upravama. To je, ističu iz MUP-a, dobro iskustvo i priprema taktike i metodike rada u budućnosti, u slučaju globalne prijetnje kao što je fentanil, budući da je on iznimno opasan i samim nestručnim rukovanjem.

