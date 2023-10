Što je fentanil? ‘Zombi’ droga gora od heroina širi se svijetom – i mala doza može ubiti čovjeka

Podijeli :

Lijek koji je 50 do 100 puta jači od morfija je fentanil i uglavnom se daje pacijentima koji trpe ekstremnu bol, posebice onima nakon operacije. No, fentanil se posljednjih godina u SAD-u počeo zloupotrebljavati kao sintetička droga.

Iznimno jeftina i lako dostupna sintetička droga koja je poharala Sjedinjene Američke Države i postala ubojica broj jedan po pitanju predoziranja je – fentanil.

Inače se koristi kao lijek u raznim oblicima za pacijente koji trpe ekstremnu bol jer je jači od morfija.

Danas je poznat i kao ‘zombi droga’ koja je došla i do Europe, ali i Hrvatske. Zabilježeni su i prvi smrtni slučajevi u našoj državi upravo od posljedica predoziranja fentanilom.

Što je fentanil?

Lijek protiv bolova sličan morfiju, samo što je iznimno jači od toga. Najčešće se daje ljudima nakon operacije ili ozbiljne ozljede ili boli uzrokovane rakom.

Osim što umanjuje bol, smanjuje tjeskobu, ali i stres od boli koju osoba doživljava.

Fentanil kao lijek se izdaje isključivo na recept i dolazi u više oblika:

– flaster za kožu

– sprej za nos

– pastile ili tablete (topljive u ustima)

– injekcije (uglavnom se daju u bolnicama)

O ovom lijeku je lako postati ovisan, stoga liječnik mora voditi brigu o pacijentu koji ga koristi. U nekim slučajevima pacijent treba uzimati fentanil nekoliko tjedana pa će liječnik vrlo vjerojatno dati detaljne upute kako se ponašati u slučaju da se ovisnost o lijeku pojavi.

Fentanil i nuspojave

Kao i kod svakog drugo lijeka i kod fentanila postoje nuspojave.

Neke od njih mogu biti: zatvor, mučnina, pospanost, zamagljeni vid, vrtoglavica, nespretnost, slaba koncentracija i oslabljena mogućnost donošenja odluka.

Ako primijetite neke od navedenih nuspojava, obavezno se javite svom liječniku koji će vas uputiti u daljnje postupanje. Neke osobe ne podnose fentanil iz mnogih razloga, stoga valja biti na oprezu.

Ne preporučuje se konzumiranje fentanila ako:

– ne koristite jake opioidne lijekove protiv bolova redovito, odnosno ako vaše tijelo već nije naviknuto na takvu vrstu lijeka

– ste imali alergijsku reakciju na fentanil u bilo kojem obliku

– imate poteškoće s disanjem, poput astme ili neke bolesti pluća

– ste ovisni o alkoholu ili često pijete

– imate napadaje bilo kakve vrste

– ste preživjeli ozljedu glave

– imate nepravilan rad srca, odnosno aritmiju

– imate niski krvni tlak

– imate povećanu prostatu

– imate problema s nadbubrežnom žlijezdom, bubrezima ili jetrom

– pokušavate zatrudnjeti, trudni ste ili dojite

Fentanil kao droga

Sintetski fentanil na ulicama SAD-a pojavio se prije šest godina i od tada do danas je postao droga broj jedan kada je u pitanju smrt od predoziranja. Proizvode ga sami prodavači droge koji čisti fentanil naručuju online preko dark weba, a jedna ‘doza’ na ulici košta samo 10 dolara.

S obzirom na to da je vrlo lako dostupna, jeftina i izaziva ekstremnu ovisnost, sve je veći broj ljudi koji su počeli koristiti ovu drogu. Može doći u raznim oblicima poput praška, u tekućem obliku kao kapi za oči ili sprejeva za nos pa i u obliku tableta.

Osim što se fentanil prodaje kao zasebna droga, postao je standardni sastojak koji se miješa u druge oblike droga. Miješa se u heroin, od kojega je jači i opasniji 50 puta, kao i u kokain, metamfetamin i MDMA.

Valja naglasiti da je fentanil vrlo ‘ubojita’ droga, odnosno da ‘ubija’ vrlo brzo, posebice ako ju osoba prvi put konzumira i to u prevelikoj količini. Dovoljno je samo 0.002 grama fentanila da ubije odraslu osobu.

Kako fentanil djeluje kao droga?

Osim što je ekstremno opasna droga, fentanil vrlo brzo stvara ovisnost. Fentanil na organizam djeluje poput heroina, morfija i drugih opioidnih droga. Kada se konzumira, veže se na tjelesne opioidne receptore koji se nalaze u područjima mozga koja kontroliraju bol i emocije.

Što se više uzima, mozak se prilagođava drogi i tako smanjuje njegovu osjetljivost. Zato je teško osjetiti zadovoljstvo od doze koja je bila dovoljna na početku konzumiranja, a tada nastupa ovisnost. Pri konzumiranju fentanila, osobe doživljavaju:

– izuzetnu sreću

– pospanost

– mučninu

– zbunjenost

– zatvor

– smanjenu svjesnost

– probleme s disanjem

– nesvjesticu

Opasnosti predoziranja fentanilom

Predoziranje fentanilom je vrlo često. Kada dođe do predoziranja fentanilom, osoba prestane disati i dolazi do hipoksije, odnosno kisik ne dolazi do mozga. Tada može nastupiti trajno oštećenje mozga, koma te smrt.

Ako dođe do predoziranja fentanilom, najvažnije je pozvati hitnu pomoć i objasniti zbog čega je došlo do predoziranja kako bi znali koju terapiju primijeniti. Nalokson je lijek koji može liječiti predoziranje fentanilom ako se primijeni – odmah.

Djeluje tako da se brzo veže za opioidne receptore i blokira učinke opioidnih lijekova. No, fentanil je jači od drugih opioidnih lijekova poput morfija i može zahtijevati višestruke doze naloksona. Nalokson se inače izdaje na recept i to u injekcijama, ali dolazi i u obliku spreja za nos koji također može pomoći pri predoziranju fentanilom.

Liječenje ovisnosti o fentanilu

Ako je osoba postala o ovoj drogi, moguće je da se od iste izliječi. No, odvikavanje, odnosno ‘skidanje’ s fentanila nije jednostavno. Kada se prestane konzumirati, osobe imaju teške simptome koji počinju već nekoliko sati nakon posljednjeg uzimanja lijeka, a to su:

– bolovi u mišićima i kostima

– proljev i povraćanje

– naleti hladnoće

– problemi sa spavanjem

– nekontrolirani pokreti nogu

– žudnja za ponovnim konzumiranjem

Zaključak

Fentanil, lijek protiv bolova koji se inače koristi u bolnicama i izdaje kao lijek na recept, počeo se ilegalno koristiti kao droga. Osobe koje dobiju fentanil kao lijek u riziku su od razvijanja ovisnosti stoga su pod strogim liječničkim nadzorom.

Sintetički fentanil je postao najpopularnija droga koja, osim što stvara izuzetnu ovisnost, je vrlo jeftina i lako dostupna te se miješa u ostale droge u obliku praška.

Samo 0.002 grama fentanila dovoljno je da usmrti odraslu osobu. Ipak od ove droge se može i odviknuti uz određene napore.

