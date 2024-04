Podijeli :

Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je interpretacijski centar Kuću tambure - Slavonska notna bajka u Slavonskom Brodu te sudjelovao na njezinu otvorenju. Također je posjetio Đuro Đaković grupaciju.

“Bradleyi su spašeni. U zadnjoj sam sekundi natjerao Plenkovića da gurne u stranu svog ludog minsitra Banožića. To su htjeli bacitI, sad bi to završilo u Ukrajini gdje je potrebno, ali meni je draže da su u Hrvatskoj. Novi njemački Linksovi koji nisu vidjeli rata ni borbe, trže se po 12 milijuna eura, nas će ovo koštati manje od milijun po komadu”, kaže predsjednik dodajući da je ovo oružje koje radi razliku između života i smrti za one koji ratuju, a to su – pješaci.

Novac se, kaže, može iskoristiti pametno, kao što je njegova Vlada iskoristila za remont MIG-ova, koji su, kaže, letjeli do prošlog tjedna. “Da nije bilo tog remonta, mi ne bismo imali svoje zrakoplovstvo. Sad dolaze sto puta skuplji francuski zrakoplovi za koje se nadam da nam neće pojesti sve resurse”, kaže.

Milanović: Plenković će se baviti Butkovićem kad mu ovaj bude radio o glavi

Na pitanja o ministru Olegu Butkoviću predsjednik najprije nije htio odgovarati. “Plenković će se baviti Butkovićem kad mu ovaj bude radio o glavi sljedećih dana. Tu će se poklati Butković i Anušić. Ovo nije tema”, rekao je na kraju.

Milanović kaže i da treba na stati na kraj onima koji divljaju s cijenama hrane. “Svaki put kad Vlada da neku sirotinju kao socijali, odmah cijene skoče gore. Jer nemaš dovoljno jak gard da im priprijetiš. Dok se daš must i strigat, strigat će te”, kaže predsjednik. Kaže kako su plaće u Hrvatskoj rasle najniže u Europi i regiji te da će porezna politika morati stimulirati to da poslodavac ima interesa dići plaće jer će plaćati manji porez.

Predsjednik je govorio i o stopama poreza, kaže kako onima koji imaju manji promet imaju i manju stopu poreza. “Ova firma koja ima promet mnogo veći od milijun eura, ona će plaćati porez na dobit po stopi od 18 posto. Kako god okreneš, to je manje nego što će ti uzeti u Njemačkoj, Americi… PItanje je treba li ukinuti poreze.” Rekao je i da je Hrvatska razvijenija ekonomija od Srbije, ali da je i dalje socijalni slučaj Europe.

Govoreći o Istanbulskoj konvenciji, Milanović kaže da je on nije ratificirao jer je – zaboravio. “Ljudi od nje rade čudovište i istovremeno vojsku spasa. Ako je nema sve žene će biti izubijane, a ako je nema… Mnoge države su je ratificirale bez da su je pročitale. Ta Istanbulska konvencija je takva šuplja i prazna priča… U moje su vrijeme napravljeni mnogi zakonski pomaci u zaštiti manjina, seksualnih manjina, a uopće nismo smatrali da je to nužno ratificirati jer je – neprovediva. Plenković je onda zbog toga napravio neku vrstu raskola u HDZ-u, ali život ide dalje. Oni koji žele prestanak zuluma i okupatorske vlasti će naći zajednički jezik oko bitnih stvari. Istanbulska konvencija ne da nije bitna, nego za nju nismo ni znali. Domovinski pokret želi biti drugačiji bez Plenkovića. Katkad potežu konopac, ali ne nasilno. Plenković se htio dokazati nekome tom Konvencijom. Mi smo donijeli zakon o životnom partnerstvu protiv kojega je Plenković bio. Penava je kao inteligentan političar nanjušio da bi na tome mogli profitirati, a nemaju pojma što piše tamo. Ni u SDP-u pojma nemaju”, kaže.

“Imate povremeno krave, Butkovića, to je sve od kokošarenja prema govedarenju, mora se kroz to proklizati. Kampanja je počela prijetnjom i iznudom USUD-a. Idem kroz to, brodim… Prema anketama sam u drugom krugu zaostajao za Kolindom Grabar Kitarović, a na kraju je završilo skoro obrnuto. Ovo je poziv našem narodu da se pojave na biralištima, da izaberu, netko kaže gleda te samo tvoja savjest, gleda te samo Bog, ne Plenković ni nitko treći.”

EP je izglasao pakt o migracijama. “To će propasti, previše država i politčkih zajednica na to neće pristati. Ta nasilna agenda jednog dijela europskih… Pitanje je kako će to izgledati nakon izbora, bit će dosta ovih europskeptičnih stranaka. … Ja nisam pročitao taj dokument, među prisutnima iz medijskog korpusa vjerojatno nije nitko, a od zaposlenih ovdje mnogi nisu ni čuli za to. Ljude to ne zanima, a kad im se to počne nametati, onda ih iritira”, kaže predsjednik.

