Grmoja: Spreman sam odreći se premijerskog mjesta u korist mostovca

Mostov kandidat za premijera Nikola Grmoja bio je gost N1 Studija uživo u kojem je s Igorom Bobićem komentirao parlamentarne izbore koji se održavaju u srijedu.

“Jako nam dobro ide, Most će biti veliko iznenađenje ovih izbora. Uvijek nas ciljano spuštaju da obeshrabre ljude, ali sad je sigurno u svim anketama da Most prolazi u svim izbornim jedinicama”, rekao je Mostov kandidat u 6. izbornoj jedinici Nikola Grmoja.

“Glas za Most nije glas ni za Andreja Plenkovića ni Zorana Milanovića. Otvoreni smo za konstelaciju unutar sadašnje oporbe koja je spremna podržati Most. Jedino je Most otkrivao afere. Čak ni stara ljevica ne želi da se u Hrvatskoj provode ove globalističke politike. Jutros sjedim u kafiću i do mene dođe čovjek koji kaže da je uvijek glasao za ljevicu, ali sad želi da se zna da postoje dva roda”, rekao je Nikola Grmoja.

Komentirali su i moguću postizbornu koaliciju sa SDP-om, a evo što je saborski zastupnik Mosta rekao.

“Nećemo završiti u Vladi SDP-a, možemo završiti u Vladi u kojoj će Most voditi. Ne muljam, nisam kao ovi iz SDP-a. Jasno sam rekao da nećemo podržati vladu koju će voditi Zoran Milanović, ali oni mogu podržati Vladu koju ću voditi ja”, kazao je.

Također je otkrio bi li se odrekao premijerskog mjesta kako bi svrgnuli HDZ s vlasti.

“Spreman sam odreći se premijerskog mjesta u korist nekog mostovca, ne Zorana Milanovića ili nekog SDP-ovca. Više je ljevica imala čelne ljude DORH-a. U zadnje četiri godine SDP nije otkrio nijednu aferu i sad bi trebali vjerovati da će osigurati obračun s korupcijom jer su uzeli vrhunsku pjesmu Jure Stublića. Ne mogu u to povjerovati, a ne mogu ni hrvatski građani. Ne potpori manjinskoj vladi, ne znam što bismo time dobili. HDZ sigurno ide u oporbu”, zaključio je.

