Milanović: Vidim da je Plenković na mene nahuckao pileću konjicu, perad je krenula…

Podijeli :

N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović u četvrtak boravi u Rijeci gdje sudjeluje na otvorenju Dana arhitekata 8.0 koje organizira Hrvatska komora arhitekata i Udruženje hrvatskih arhitekata.

“Kad se konji sedlaju, digne se dosta prašine i bude gušenja i kašljanja, ali to ne znači da je IDS bio bilo kakva meta“, govori Milanović i dodaje kako će se opet negdje naći, baš kao što je surađivao i s Miletićem kad je trebalo suzbiti Karamarka 2015.

Paus za N1 otkrio je li IDS spreman podržati Milanovića nakon izbora

Milanović kaže kako je njegov utjecaj na SDP, osim moralne snage i autoriteta, pao. “Kad nisam bio predsjednik SDP-a, moj utjecaj na događaje u stranci je sveden na apsolutnu nulu, ledište. I tako je do danas, s Grbinom se nisam vidio mjesecima, osim za blagdane. Tako je do danas”, govori predsjednik objašnajvajući da se demokratske stranke moraju rješavati svojih lidera kad im istekne vrijeme, ali da i oni moraju shvatiti kad je vrijeme. “Ja nisam u stranci i neću više nikada biti”, kaže.

O Turudiću

“HDZ mora otići. Tko god nije vidio problem u tome kako je Hrvatska dobila državnog tužitelja, ja mu se čudim. Ili ne razumije ili ima interese i pristaje na svaku vrstu poniženja”, govori.

“Način na koji je Turudić postao GDO, a ne kotlovničar na parobrodu, je strahovit. Treba resetiranje, nešto novo. Svi koji tako razmišljaju su moji ljudi. MOgu obećati da ću biti onakaav kakav sam bio kao premijer, oštar, ali sućutan. Sad moram biti nekad i grub jer je količina bijesa tako nagomilana”, kaže.

Milanović kaže kako je za Plenkovića “game over”, da neće sačuvati europsku fotelju.

O Butkoviću

Ovih dana je spominjao ministra Butkovića i poslove njegova brata. Optužuje li Butkovića da je pogodovao bratu i kako točno? “Nisam ja Butkovića spominjao prvi, nikad to ne radim. Vidim da je Plenković na mene nahuckao pileću konjicu, perad je krenula… Prvo me doveo u vezu s Dodikom, on meni nije najbolji prijatelj, on je partner. Ja nemam toliko fotografija s Dodikom kao Plenković”, kaže. Dodaje da se mora razgovarati sa susjedima.

Na Facebooku zaratili Butković i Milanović

“Čovjek koji je krčmar se bavi visokom politikom i objašnjava kakve veze ja imam po svijetu. Halo, Bing, kako brat? Riskiram da me poistovjete sa sir Oliverom. … Butković jučer nije odgovorio na pitanje, rekao je da njegov brat ne radi s državnim firmama. Ja nisam rekao da njegov brat radi s državnim firmama, nego s firmama koje rade s državnim firmama. Nije šija, nego vrat. Sad neka sve državne firme daju priopćenje radi li firma Sherlocka Butkovića s njima”, govori. “To je to, kad je već tražio, halo Bing, kako brat? I konačno, ovo je zadnji odogovr pilećoj konjici, dabogda se potušili od te prašine”, kaže.

O pregovorima s BiH

“Za pregovore s BiH bih glasao i za njih sam bio prije Plenkovića. Ti pregovori će trajati 500 godina. To je moj narod, ja sam Hrvat. … Međutim, što bih ja tražio, ono što Plenković više neće imati prilike. Nije i neće jer se mora malo zamjerit. Da se Hrvatima njihovo ugrabljeno pravo da biraju svog člana predsjedništva vrati. … Jedino što lider hrvatske države mora na sebe preuzeti je da kaže ‘dosta je’. Nekoliko naših ljudi koji su u strukturama, ti ljudi, otišla mi je misao. Bit priče je u tome da se treba izboriti da im se vrati oteto, ono što imaju prema Daytonu, što se Plenković ne usudi napraviti, a ja ću napraviti odmah. Da ne ispadnem totalno senilan, radi se o sankcijama, jednostranim sankcijama SAD-a, ljudi kao kamilica, nebitni. Jedan jer je pomagao Gotovini. Čovjek ne može van izaći. Što radi HDZ-ova vlast da se to makne?”, pita se Milanović govoreći da i mi imamo pravo uvesti sankcije nekim američkim ljudima iz sustava.

“Ima nelogičnosti koje se lako rješavaju ako ti premijer nije kukavica koja se boji suočiti sa mnom u prvoj izbornoj jedinici i USUD radi sve da ga zaštiti od tog, reklo bi se, momačkog hvatanja”, kaže.

O Ukrajini

Na pitanja o Ukrajini, kaže kako situacija samo čeka da se “zapali u svjetski požar”. Riječ je, kaže predsjednik, o ratu Rusije i Amerike, ali preko posrednika.

Prozvao je i premijera jer, kako kaže, Hrvatsku treba odmaknuti od Ukrajine. “On je htio da Hrvati sudjeluju u obuci Ukrajinaca. Zašto? Imamo na čelu ljude koji su nesposobni”, kaže.

O gospodarstvu

Milanović kaže da je deficit u njegovom mandatu bio osam posto BDP-a, što, kaže, nije bankrot nego – “game over”.

Analitičar upozorava na jednu zamku kod SDP-ovog plana s Milanovićem? “Kao kockari, stavili su sve na crveno”

“Moj cilje je pobjeda. Kasno smo počeli, teško je, nemam očekivanja kao kad sam vodio SDP. Ali HDZ neće moći formirati vladu, formirat će je neki bolji ljudi, a Plenković neka onda ide u Bruxelles i traži si posao u Europskoj pučkoj stranci. … Ne znam, ja sam narodna stranka”, kaže.

Na pitanja o Grbinu, ponavlja da se nije čuo s njim mjesecima jer “on je dosta težak čovjek”. “Lider može biti jedan”, kaže. Vratio se i na IDS rekavši kako svi imaju izbora, ali IDS će na kraju ići tamo gdje je “interes ovog naroda”.

“Stvari stoje tako da se HDZ, Plenković, doveo na rub provalije. Na kraju je doveo i mene do toga da nemam izbora i moram raditi ovo što radim, razotkrivam Ustavni sud. I da se vidi koliko je bitan predsjednik u ovom postizbornom razdoblju”, kaže pojašnjavajući da bi takve ovlasti dao svom kućnom ljubimcu. “Ja ih tako ne bih imao jer kad skupim dovoljno potpisa ja odlazim formirati vladu. Možda i ne uspijem, postoji rizik”, kaže.

“Kad ja moram reći da se neće krasti i pljačkati, to je program u Hrvatskoj, dotle smo se srozali”, govori.

O projektima

“Prvo što ću napraviti je da se na Brijune… To bi trebalo postati jedno od najelitnijih mjesta za turizam i odmor u ovom dijelu Mediterana. Planovi za to su bili razrađeni u mandatu moje vlade i sve je stalo. Tamo treba dovesti, pod strogim uvjetima, najbolje pružatelje usluga, svjetski vrh za one koji mogu platiti. TO je takva destinacija, a sve drugo treba biti otvoreno građanima. Ova vlada u osam godina nije napravila ništa. Pelješki most sam nacrrtao, sve je bilo gotovo, došlo je Timu Oreškoviću, Plenković nije napravio ništa. Trogirski most isto. … Pulska bolnica, čije je to čedo? Moje i moje vlade…”, kaže Milanović.

Izdvojeno mišljenje tri ustavna suca

Predsjednik kaže kako nije pročitao izdvojeno mišljenja tri ustavna suca, ali “pročitat će jer pišu pametno”. Ako nije bilo zabranjeno Grabar Kitarović ni Pavletiću… “jedina je sretna okolnost bila u Tuđmanovo vrijeme to da se nije okupila većina koju nije kontrolirao HDZ. On može raditi ono što je radio u Gradu Zagrebu, odbijao legalnim predstavnicima vlasti koji su okupili većinu. Odbio je četiri kandidata jer može, to je Plenkovićeva spika. To je bilo brutalno silovanje demokracije. Zamislite da se to dogodilo na razini države”, kaže.

Nakon izbora

Nakon izbora, kaže predsjednik, dolazi “crni HDZ”. “Moramo znati kako se ciklusi mijenjaju. KOd HDZ-a kad propadne jedna priča, nema puno izbora, ne mogu se pretvoriti u rastafarijance, bit će crnjaci. Nema, to je potpuno lišeno svake ideologije, svakog sustava vrijednosti. Jer da nisu, pa nakon sedam godina, majko Isusova… Taj grč i otpor koji se pruža, kao da ćemo ih ići haspiti. Ne. Naprosto ostajete bez mogućnosti da arčite i harate državne resurse, da birate probisvjete kao Turudić. Neću više govoriti no pasaran, to su barabe i razbojnici, kako protiv njih? Kršćanskom milosti? Ono što garantiram je da ću opet biti kao i ranije. Neću biti bogznašto, ali neću biti ovako grub”, poručio je na kraju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.