Analitičar upozorava na jednu zamku kod SDP-ovog plana s Milanovićem? “Kao kockari, stavili su sve na crveno”

Od prošloga petka predsjednik Republike Zoran Milanović samouvjereno tvrdi da će "biti premijer, uskoro". A i predsjednik SDP-a Peđa Grbin doima se puno odlučnijim nego ranije.

U Crobarometrovom vanrednom istraživanju provedenom prošle nedjelje, a nakon najave SDP da ide na izbore u aranžmanu s Milanovićem, ta je stranka naglo skočila s prošlomjesečnih 13,9 posto podrške na čak 22,6 posto.

Najjačom oporbenom strankom zavladao je zanos kakav otamo godinama nije zračio.

“Oni su all-in, kao kockari”

No, što SDP-ova koalicija nakon izbora ne dođe u priliku sastaviti vladu? Bi li to bio krah stranke koja je desetljećima s HDZ-om održavala duopol na političkoj sceni, a zatim polako počela tonuti nakon što su taj duopol načeli neki manji, ali značajni akteri poput Možemo! i Mosta?

“Oni su all-in što bi se reklo. Kao kockari, stavili su sve na crveno i očekuju da će to upaliti. Sve su bacili na kartu borbe protiv korupcije. Milanović to može personalizirati, ali problem je što ne može sudjelovati u kampanji”, kazao nam je komunikacijski stručnjak i politički komentator Krešimir Macan, kojeg je u kampanji za ove izbore angažirao IDS.

“Milanović ipak ide kalkulantski”

Prvotni zanos nakon iznenađujućeg Milanovićevog obraćanja javnosti u petak, kada je najavio da će s SDP-om na izbore, ali da ostavku na mjesto predsjednika Republike neće dati, dijelom se ispuhao početkom ovoga tjedna. Tada su od ranije dogovorene SDP-ove koalicije “Za bolju Hrvatsku” odustali Radnička fronta, IDS i Fokus. Možemo! je, kao potencijalno najjači partner, još prošloga ljeta odbacio mogućnost predizbornog koaliranja s SDP-om. Svi oni s oprezom prate razvoj ovog “kockarskog” plana SDP-a.

“Kada smo u petak čuli da Milanović ide u kampanju, svi smo pomislili: Gotovo je! Taj osjećaj više nije isti nakon što se pokazalo da on ipak ide kalkulantski i da računa na razne opcije jer i sam dobro procjenjuje kako nije nužno da se ta većina i ostvari. Izbori će biti tijesni, odlučivat će možda nekoliko mandata pa Milanović računa sa svojim predsjedničkim ovlastima kako bi dao mandat svojima prije nego HDZ-u. No zasad je sve to kalkulacija. Kao u poslovici “Što dobiješ na mostu, izgubiš na ćupriji” Milanović je izgubio taj momentum kampanje i dao priliku HDZ-u da se konsolidira. Ostaje sada da Grbin i drugi ljudi elektriziraju birače. A svi su neusporedivi s efektom koji izaziva Milanović”, procjenjuje Macan.

“Bolje da su riskirali, nego jednostavno odumrli”

No i Grbin, vidi se iz zadnjih nastupa, mnogo bolje komunicira i djeluje samouvjerenije.

“Sve je to palo u drugi plan s Milanovićem koji je potpuno dominantan. Neki kažu da je ovo bio i kraj Grbina kao lidera SDP-a, ali o tom – potom. Ako uspiju, on postaje predsjednik Sabora. Nije to bezvezna funkcija. Puno je otvorenih vrata. Milanović je bitku učinio neizvjesnom, a mogla je biti puno izvjesnija da je dao ostavku”, smatra Macan.

Izgubi li SDP i ove izbore, bit će to već četvrti u nizu i stranka bi mogla posve izblijediti. Macana smo pitali bi li SDP preživio poraz.

“I o tom – potom. SDP je već dugo vremena u kadrovskim previranjima. Ako izgube, pitanje je hoće li imati dovoljno vremena da opet stvore neku pozitivnu energiju. Preuzeli su veliki rizik i puno toga im je otvoreno. Ali bolje da su riskirali pa da mogu i profitirati, nego da nisu napravili ništa i jednostavno odumrli”, smatra Macan.

