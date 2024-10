Milanović: Vlada je većinu umirovljenika svela na socijalne slučajeve i još očekuje da joj budu zahvalni

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Svake godine 17. listopada diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a povodom obilježavanja tog dana oglasio se i predsjednik Republike Zoran Milanović.

“Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, koji danas obilježavamo, povod je da upozorim na poražavajuću činjenicu: Hrvatska je postala zemlja ogromne socijalne nejednakosti u kojoj velika većina ljudi živi sve teže. Hrvatski ljudi naprosto nemaju nikakve koristi od gospodarskog rasta i povećanja proračuna jer Vladina ekonomska i socijalna politika ne prepoznaje suštinske probleme hrvatskog društva.

“Bešćutno ponašanje Vladinih dužnosnika”

FOTO / Dan borbe protiv siromaštva: “Ministar autom projuri pokraj onih koji kopaju po kantama za smeće”

A pogotovo Vlada ne prepoznaje situaciju u kojoj žive hrvatski umirovljenici. Bešćutno je ponašanje Vladinih dužnosnika prema hrvatskim umirovljenicima jer ona omalovažava i ismijava njihove zahtjeve. Hrvatski umirovljenici to nisu zaslužili i kao predsjednik države neću šutjeti o nepravdi prema umirovljenicima. Kakva je to vlada koja se hvali činjenicom da je dala jednokratnu pomoć za preko 60 posto umirovljenika? Bešćutna je to Vlada jer sam taj podatak govori kako je većinu hrvatskih umirovljenika svela na socijalne slučajeve. I još očekuje od tih ljudi da joj budu zahvalni.

Neprihvatljivo je da umirovljenici moraju živjeti od Vladine socijalne pomoći. Umjesto toga, treba donijeti dugoročne odluke i mjere kojima će se trajno poboljšati životni standard umirovljenika, a jedna od ključnih mjera je promjena formule za izračun mirovina. Dok god Vlada ne pokaže političku volju i istinsku brigu za umirovljenike, neću stati ukazivati na tu nepravdu koja Hrvatsku čini zemljom socijalne i društvene nejednakosti”, napisao je predsjednik Republike Zoran Milanović na Facebooku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Macan o Milanoviću i Plenkoviću: Lažu jedni i drugi Poznati franjevac udaljen sa svih dužnosti! Oglasili se iz Provincije sv. Jeronima