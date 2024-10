Macan o Milanoviću i Plenkoviću: Lažu jedni i drugi

Podijeli :

Politički analitičar Krešimir Macan komentirao je odnos predsjednika Zorana Milanović i premijera Andreja Plenkovića te nadolazeće predsjedničke izbore.

Macan kaže da smo ušli u novu etapu sukoba Milanović – Plenković.

“Ovo je predsjednička kampanja. Milanović vrlo lukavo, smišljeno koristi svoju poziciju kako bi eliminirao sve druge kandidate. Svi su sa strane jer je sukob Milanović -Plenković. Time Milanović poručuje: znate koga morate birati – njega ili mene”, smatra Macan.

Prije je bilo neslaganje, a sad je do kampanje, tvrdi Macan.

“Manipuliraju i jedan i drugi. Milanović možda malo bolje. Ali lažu i jedni i drugi.”

Milanović i Plenković su sada u svoj sukob uključili i Hrvatsku vojsku, a uskoro ističu mandati i većini diplomata.

“Gledat ćemo to do kraja ovog mandata, a ako hrvatski građani ne odluče drugačije, vjerojatno ćemo gledati i sljedećih pet godina, što je vrlo žalosno za hrvatsku diplomaciju”, rekao je Macan i dodao da nam nestaju najbolji kadrovi iz diplomacije.

“Diplomacija je isto kao i vojska – živi posao. Morate raditi taj posao da biste bili utrenirani i dobri. Nažalost stradavaju i jedni i drugi, vojska i diplomacija”, ističe.

Macan smatra da će predsjednička kampanja biti gora od parlamentarne.

“Mislim da predsjednik Milanović s ovom strategijom bolje prolazi nego ostali. On je u prvom planu. Oni koji ga vole voljet će ga i sad, bez obzira manipiulirao on ili lagao. A isto vrijedi i za HDZ-ovce. Ali dolazimo do polarizacije kao u Americi. Nema više argumenata. Trump priča jedno, Harris priča drugo i njihovi ne mogu uopće razgovarati.”

Macan tvrdi da uvijek neodlučni odlučuju, a oni koji su sigurni u svog kandidata se polariziraju. “Milanović homogenizira apsolutno svoje birače. Drugih nema u medijima. Gdje su?”

“Milanović ni ne spominje Primorca jer mu je nebitan”

Za kandidata Dragana Primorca, Macan smatra da nije izašao iz sjene Andreja Plenkovića.

“Imao je prilike gdje je mogao nastupiti jače, ispalo je baš da ponavlja narativ HDZ-a.”

Primorac radi odličan posao što se tiče terena, ukazuje Macan.

“Ali ovdje se radi o dva milijuna birača. Ne možete doći do dva milijuna birača terenskim radom, nego kroz medije. Predsjednik Milanović je postavio okvir u kojem su svi drugi nebitni. Primorac mora pod svaku cijenu probiti taj okvir da bi bio relevantan. Vidite da Milanović njega rijetko kad spominje i to je dokaz da se radi taj okvir. Jer ako se ne osvrće na njega, nije mu bitan”, kazao je Macan.

I za ostale kandidate Macan poručuje da bi se trebali više pojavljivati u medijima, kako bismo više čuli o njima.

