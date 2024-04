Milanović s Pantovčaka: Ovo je priprema za državni udar. Ne bojte se, ovo neće proći

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović održao je na Pantovčaku konferenciju za medije.

“Želio bih umiriti građane koji su ljuti, a puno ih je. Neka to zadrže u sebi. Ono što su danas čuli od Ustavnog suda je ono što može reći, ali ne može napraviti ništa. Izbori su završili, voljom građana, i ta volja će presuditi kod formiranja buduće vlasti. Nitko drugi, sigurno ne suci Ustavnog suda. Prije mjesec dana su mogli prijetiti i to su radili pa sam se toga pridržavao i ja. Mogu govoriti što hoće, ali ne mogu napraviti ništa”, izjavio je Milanović i nastavio:

“Reći ću da protiv toga nema pravnog lijeka. Gotovo. To je suverena volja hrvatskih građana i Sabora. Drugo, ne bih se složio u potpunosti s mnogima koji su rekli da je ovo državni udar. Ovo je priprema za državni udar. Ovo je neka vrsta predradnje da sutra, recimo, Plenković, kum korupcije u Hrvatskoj, kad treba napustiti Banske dvore, kad ga se zakonito i voljom naroda iz njih deložira, kaže da ima odluku Ustavnog suda i kaže da to neće napraviti. U tome je opasnost. Što oni naprave, nema veze, Sabor je iznad tih ljudi. Stoga, još jednom, Ustavni sud može jedino pripremiti teren za Plenkovića da odbije odluku saborske većine, koja je za njega nebeski zakon.”

“To, jesam li kandidat za premijera ili nisam, podržalo dosta ljudi. Što da je lista Rijeke pravde dobilo preko 50 posto mandata? Ili da je neka većina dobila dvotrećinsku većinu i ukinula Ustavni sud? Nisu o tome razmišljali. U ovom trenutku, ne radi se o meni, pokazuju se razmjeri Plenkovićevog straha. Ne moram biti mandatar, svoje sam učinio, nadao se jesam boljim rezultatima… Tko prati društvo i tko išta želi razumjeti, zna da ljudi žele kraj korupciji.”

Naglasio je i da ovo neće proći, da se ljudi ne moraju bojati.

FOTO / Ova slika je dočekala novinare na Pantovčaku

“Zato je važno, prije nego krenemo razgovarati tko je mandatar, da se konstituira Sabor. To su dva potpuno odvojena procesa. Sabor se prvi put mora sazvati 20 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. To će biti idući ponedjeljak i tad kreće rok. Nakon toga imamo Sabor koji može donositi zakone, poništiti Turudića, Plenkovićev privatni zakon, promijeniti ovaj čudni izborni zakon. Ja u tome neću sudjelovati jer na izbore vjerojatno više neću ići, ja nemam tu osobni interes. HDZ-u garantiram da će imati barem jednog predsjednika sabora, makar ja ne odlučujem o tome. Ali predsjednika Sabora ne. Možda sam ja tu i višak. Možda sam optimalan, možda sam previše. Poštivat ću ustav. Mandat će dobiti samo onaj tko ima 76 potpisa.”

Pozvao je sve koji su se svrstavali kao opozicija HDZ-u, da se toga i dalje pridržavaju.

“Glasali su mnogi ljudi i za ovu sramotu, ali mislim da to nije njihova sramota. Ljudi imaju svakakve motive. Ali mislim da je puno više ljudi glasalo protiv HDZ-a. Izašlo je puno više ljudi, 550.000 više, a HDZ je dobio samo 100.000 glasova više. Sve ostalo išlo je protiv. Relativno ili jasno, kristalno jasno. Ovaj čovjek je spreman sutra reći – ja ne izlazim iz Banskih dvora zbog odluke Ustavnog suda. Hoće li meni zabraniti političko djelovanje? Hoće li mi uzeti državljanstvo? Ti ljudi nemaju mjeru. Zato Treća republika. Zato ovakvi ljudi više ne smiju donositi odluke, opasni su. A ovo društvo poznajete, ovako se donose odluke”, kazao je i pokazao na fotografiju Šeparovića s HDZ-ovcima iza njegovih leđa.

Napomenuo je da se treba boriti za Hrvatsku jer je ona ispred svega, posebno privatnih interesa. Nakon toga odgovorio je na pitanje je li Ustavni sud trebao ranije objaviti ovo što je danas.

“Radi se o čistoj proizvoljnosti i privatluka”, odgovorio je Milanović.

Osvrnuo se na to što je rekao, da ne mora biti mandatar.

“Nisam to rekao, rekao sam da to nije ultimatum i da to nikome ne visi kao mač nad glavom. Tu se ne radi o meni, to bi trebalo biti jasno. Šanse su realne, to može biti netko drugi ili neka druga, ali ovi moraju otići. Stvarno, ne vidim tko bi od ljudi koji su izabrani u Sabor, a imali su riječi kritike, bio protiv konstituiranja Sabora. A ja ću čekati, dok se većina ne skupi. Postoje razumni rokovi, postoji mogućnost da se akteri dogovore, bez obzira što ovaj ili onaj neće s onim ili ovim. Razumijem, ali situacija je komplicirana i teška. A onda, taj Sabor se, ako ne bude uspješan u izboru izvršne vlasti, može raspustiti. Ne da prijetim kao Kitarović i govorim da imaju pet minuta, brzo, brzo, ajmo, ajmo. Od mene prijetnje neće dolaziti, polako. Neka vide kako izgleda kad zakonodavnu vlast formira većina koja je na izborima i u kampanji govorila da će se obračunati s njima.”

Što želi poručiti fotografijom iza leđa, gdje su Šeparović i Butković.

“Poznate ove odlikaše, drage ljude toplih namjera? Tako se donose odluke. Sve je to umrežena ekipa. Ovo ide iz jednog centra, centrale. To je to, to je hrvatska stvarnost. Da su to bar najučeniji među nama, ali jok.”

Hoće li ipak poštovati objavu Ustavnog suda?

“Jasno sam odgovorio. Troje sudaca su napisali da je to grubo kršenje ustava, vrijedi spomenuti. Ovakav Ustavni sud će nestati. Prava građana bit će zaštićena.”

Otkrio je i smatra li da mu je Ustavni sud prekršio pravo na političko djelovanje.

“Verbalno je pokušao, ali to je bez učinka. To je priprema za nekoga tko će sutra tim papirom mahati”, kaže.

Nije želio komentirati status Olega Butkovića.

“On ljude kleveće i to će ga koštati, jako. Izmišlja da su pod sankcijama, to su ozbiljne stvari. To je pokušaj da se baci sumporna bomba. Taj čovjek je počinio kazneno djelo. Odgovarat će pred zakonom. Zbrisao je nakon objave loših rezultata na izborima, on i Anušić. Gdje si zbrisao, to je moje pitanje njemu.”

Demantirao je glasine o razgovoru s liderima manjina.

“Nikoga od zastupnika manjina nisam zvao. S nekim krugom ljudi jesam razgovarao, to je moje političko djelovanje i nikakav Ustavni sud mi to ne može zabraniti. Ovo pokazuje zašto je važno da nisam dao ostavku na mjesto predsjednika. Što bi ta ekipa napravila da jesam? Kladim se da bi Reiner dao mandat Plenkoviću.”

