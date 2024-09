Paunović otkrio “suštinsku razliku” između njega i Hajdaša Dončića

Podijeli :

Makarski gradonačelnik Zoran Paunović prošao je u drugi krug na unutarstranačkim izborima, a o tome što očekuje u drugom krugu razgovarao je s našom Mašenkom Vukadinović u Novom danu.

U drugom krugu za mjesto predsjednika SDP-a natjecat će se sa Sinišom Hajdašem Dončićem te je naveo koja je razlika između njih dvojice.

“Suštinska razlika je u tome da nije dovoljno imati samo dobre politike nego ih treba znati ispravno komunicirati. SDP u posljednja četiri izborna ciklusa nije bio na razini zadatka. Moja vizija Hrvatske je zemlja gdje će se kroz naše politike i naše programe osigurati radnička prava, pristupačan i kvalitetan zdravstveni i obrazovni sustav, sustav socijalne zaštite”, naveo je Paunović pa nastavio:

“Važno je da se mi kao stranka bezrezervno zalažemo za demokratske vrijednosti, da budemo transparentni. Ono što sad nije u fokusu dok je HDZ na vlasti je odgovornost dok ste u političkim funkcijima i djelovanju.”

Komentirao je i na kojoj temi je pobjediv HDZ, odnosno na čemu to vladajuća stranka ‘pada’. “Među prvim stvarima je zdravstveni sustav, ima puno prostora da se naprave iskoraci. Postoji ogromna neravnopravnost u raspodjeli bogatstva između one nekolicine koja je zaista bogata i većine koja je siromašna. Decentralizacija, više fokusa na lokalne jedinice uprave i samouprave, to je par tema na kojima Vlada nije bila dobra.”

Nada se većoj izlaznosti u drugom krugu jer smatra da bi to bilo korisno za cijeli SDP.

“Nadam se da će ljudi prepoznati novu snagu i energiju u meni, mislim da mogu donijeti pobjedu SDP-u i reformirati ga”, poručio je Paunović.

Čestitao je svima koji su izabrani u Predsjedništvo i Glavni odbor SDP-a.

“Ja sam osoba koja nije sudjelovala u bilo kakvoj unutarstranačkoj politici podjele i to je možda moja najveća prednost. Osoba sam koja može donijeti preokret SDP-u”, kazao je, dodajući da zastupa politiku okupljanja jer smatra da to može donijeti pobjedu SDP-u nad HDZ-om.