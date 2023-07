Žrtve pucnjave u Sisku progovorile za N1: “Pucao je po toj djeci, sakrio sam ih”

Podijeli :

Dvojica muškaraca koji su ranjeni u nedavnoj pucnjavi kod Siska progovorili je za N1 o iskustvu oporavka nakon događaja koji je ostavio itekako dubok trag u zajednici. S njima je razgovarala naša Matea Klišanin.

“Ja čovjeka ne poznajem, nekoliko puta sam ga vidio, nije se družio ni s kim iz naše ulice. Kuću smo kupili prije sedam mjeseci… Nismo imali kontakt”, govori o napadaču Nedo Šehić, koji je prije 10-ak dana izašao iz bolnice.

Ozljede koje je zadobio u pucnjavi bile su teške i kaže da su ga jedva izvukli. Liječnicima i osoblju sisačke bolnice zahvalan je na svemu što su učinili, a prema njemu i ostalim ozlijeđenima su se, kaže, ponašali kao da su njihova djeca, a ne pacijenti.

U trenutku napada bio je u kući sa suprugom i dvoje male djece. “Izašao sam van, bilo je vani još dvoje djece, od moje šogorice i gospođe koja je poginula. Pucao je po toj djeci, uzeo sam ih i unio u kuću, sakrio sam ih u tuš kabinu sa suprugom”, govori.

Miljenko Komosar također je jedan od onih koji su u pucnjavi zaradili teške ozljede, odstranjen mu je dio debelog crijeva, ozlijeđene su mu ruke… “Oporavak ide polako, nadajmo se da će to sve u dogledno vrijeme biti bolje. Uspjeli smo preživjeti…”, govori Komosar. Supruga i on su, priča, pokušali onesposobiti napadača. “Tu sam i ranjen. Ona je prva javila policiji, zvala je hitnu, održavala me na životu… Bio sam cijelo vrijeme priseban. Uspjeli su me supruga i medicinsko osoblje održati na životu”, kaže.

