Župan Anušić bijesan: “Ovo se toleriralo 20 godina! Nastala je ekološka katastrofa”

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić u razgovoru s našom reporterkom Teom Mihanović istaknuo je da se godinama upozoravalo na način odlaganja plastike u tvrtki "Drava international" u kojoj je noćas buknuo požar. Župan također poziva na istragu i utvrđivanje propusta u ovom slučaju.

“Ovdje je sada pitanje inspekcija i inpektorata koji su 20 godina tolerirali takve količine plastike koja je bačena ovdje i zatrpavana ovdje. Ta ista plastika se zapalila. Prije nekoliko godina 3-4 puta su izbijali požari i ugasili su se na vrijeme, a ovaj se nije ugasio na vrijeme. Napravilo je ekološku katastrofu koju će trpiti cijela županija, a i neke susjedne”, kazao je Anušić za N1.

“Vlasnici su dužni to sanirati, platiti što treba, odgovarati za ovo što se dogodilo, zbog nemara i pozivam forenzički centar Vučetić da dođu utvrditi sve nepravilnosti i nedostatke”, dodao je.

Navodi da je bilo samo pitanje trenutka kada će se ovako što dogoditi, ali i da se više puta upozoravalo na to.

“Vlasnici bi trebali odgovarati financijski i pred zakonom, a oni koji nisu činili da se spriječi ovo, nadležne službe koje su sve trebale provjeravati – ili nisu provjeravali ili su rekli da je sve okej”, rekao je Anušić.

“Naša djeca ne idu danas u škole, u vrtiće, dim je visoko kancerogen. To je kao da je vulkan izbio, treba to sanirati. Ogroman je problem za kojeg se znalo i dopustilo da se dođe do ovog. Valjda će nekom proraditi savjest da se utvrdi tko je odgovoran”, zaključio je župan Anušić u razgovoru za N1.

