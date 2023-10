Nobilo o slučaju Agrokor: Ako odluče da vještačenje nije zakonito, bit će potresa u DORH-u

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je najveći pravosudni slučaj u Hrvatskoj, onaj o Agrokoru, za koji bi idućeg tjedna napokon trebala stići odluka o zakonitosti vještačenja na kojoj se temelji optužnica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH).

Slučaj traje već sedam godina, a dosad još uvijek nije ni potvrđena optužnica. I malo tko je upućeniji u sve od Nobila, koji u postupku brani nekadašnju direktoricu u Agrokoru Pirušku Canjugu.

“Na nejavnoj sjednici odlučuju, nakon toga izrađuju odluku i posljednja kontrola je evidencija. Naime, sud kroz slične slučajeve donosi slične odluke, odnosno, mora se provjeriti ima li odstupanja. Svakako, iduću tjedan ćemo dobiti odluku”, započeo je Nobilo pa nastavio:

N1 doznaje: Vrhovni sud odbio reviziju nagodbe u slučaju Agrokor!

“Kakva god bila, pozitivna ili negativna, bit će izuzetna. U povijesti hrvatskog pravosuđa ne znam je li se DORH usudio ući u takvu manipulaciju, čak i prevaru. Našli su u Poljskoj manekena vještaka, a znali su da će KPMG Hrvatska provesti vještačenje, koji radi za privremenu upravu Agrokora te su pritom dobro plaćeni i u sukobu interesa. Htjeli su to sakriti pa su napravili ugovor kojim to mora ostati tajna, da se ne može otkriti. Nikad, apsolutno nikad, DORH nije ušao u takve protuzakonitosti, a usudio bih se reći da to ima i elemente kaznenog djela.”

Na potezu je Visoki kazneni sud.

“Ako oni to propuste, onda je Hrvatska u velikom problemu, a ako odrede da to nije zakonit dokaz i odluče da vještačenje nije obavljeno na zakonit način, mislim da će u DORH-u biti potresi”, objasnio je Nobilo.

Pokušao se pritom prisjetiti što se sve događalo kroz posljednjih sedam godina, koliko traje ovaj kontroverzni proces.

“Provedena je istraga, zatim je uslijedilo optužno vijeće, koje je u prvom naletu odbilo naš prijedlog da se proglasi nezakoniti dokaz, niz odvjetnika se žalilo i upravo je sudac Ivan Turudić kao predsjednik Vijeća koje je odlučivalo o žalbi, ukinulo je odluku Vijeća i dao smjernice kako dalje treba raditi. Mislim da smo oko dva dana saslušavali vještaka iz Poljske Ismeta Kamala i utvrdili sve elemente tog zaista neobičnog djela. Na kraju je optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu donijelo odluku da je to nezakoniti dokaz. Tužilaštvo se žalilo i sad je Visoki kazneni sud donio odluku”, rekao je poznati odvjetnik.

Ovaj put odluka će, kaže, biti konačna.

“Sve drugo bilo bi protivno onome što znam, zato očekujem da će odluka biti nezakonita”, jasan je Nobilo pa otkriva bit optužnice:

“Bit ove optužnice jest da imate lažna financijska izvješća i da su rađena kako bi Todorić uzeo dividendu. Da bi se to utvrdilo, to može jedino financijski vještak. U financijskim predmetima ne možete ništa riješiti bez financijskog vještaka.”

Što ako se potvrdi optužnica?

“Išli bismo na njeno rušenje. Ako sad ne padne, past će kasnije. Cijela ova afera je izvedena da se u miru provede operacija Borg i izuzme Agrokor iz ruku Ivice Todorića. Nikad tako velika tvrtka nije promijenila vlasnika pod ovakvim okolnostima. Ako odluka bude kakvu očekujemo, bit će potresi u DORH-u i prisilit će ih raditi neovisno.”

Direktor Trećeg maja: Kao Lex Agrokor, trebao je biti i Lex Uljanik

Nobilo je već govorio da bi ovaj proces mogao trajati deset do dvadeset godina. Naime, ako se ponovi vještačenje, ono će trajati minimalno dvije godine, a tek onda bi išlo suđenje…

“Često sam kritičan prema DORH-u, ali ovo ni oni nikad nisu radili. To su dječje priče. Toliko su se zaigrali i toliko su osjećali moć jer su imali podršku politike. Imali su vjetar u leđa i išli su u istom pravcu kao politika u to vrijeme. Koji bi se državni odvjetnik usudio ovako nešto? Koji bi odvjetnik radio ugovor da sve mora ostati tajno, iako se mora znati tko je vještak? Ovdje su rađene stvari koje su teško spojive s profesionalnim obavljanjem tužilačke funkcije. Ovaj predmet je u jednom momentu očito imao stratešku važnost, zato je DORH osjetio da ima otvorene ruke”, naglašava Nobilo pa komentira potencijalne političke posljedice:

“Nije ovo ni prvi ni posljednji predmet koji traje ovako dugo. Podravka i Damir Polančec su trajali 12 godina pa ovo nije izuzetak. Bitno je kako se završi jer ako se završi na zakonit način, potvrdit će da je hrvatsko pravosuđe pravedno. Odluke je potrebno donositi u skladu sa zakonom.”

