Zviždačica: Nepravilnosti sam trebala prijaviti prijateljici moje direktorice

Maja Đerek, pročelnica za gradsku imovinu Grada Splita, gostovala je u Studiju N1 gdje je komentirala presudu suda koja je uslijedila nakon njezine prijave nepravilnosti u državnoj tvrtki Državne nekretnine.

Podsjetimo, Općinsku sud u Zagrebu je donio nepravomoćnu presudu u kojoj je ustvrdio kako Đerek nije dokazala da je poduzela unutarnje ili vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, te da stoga nije zviždačica.

Uoči njezina gostovanja je predsjednik Zoran Milanović izjavio kako je Đerek za presudu doznala iz Hine.

“Postoji zakon o zaštiti zviždača i sud je ustvrdio da je ne uživam tu zaštitu, ali to ne znači da nisam prijavljivala nepravilnosti. I sada je Državna revizija ustvrdila da je to što govorim je istina. Već dulje vrijeme upozoravam na nepravilnosti. Jedna od glavnih primjedbi zakona o zviždačima je da neće zaštititi zviždače. To je samo mazanje očiju u vidu borbe protiv korupcije”, rekla je Đerek.

“Zakon kaže da se nepravilnost mora prijaviti samo unutrašnjim prijavljivanjem povjerljivoj osobi na koju utječe poslodavac. To su često bliske osobe poslodavca, kao i u mom slučaju gdje je to bila bliska prijateljica direktorice Renate Sabo. Ja sam stoga odlučila da ću sve prijaviti Nadzornom odboru, a sutkinja to nije uvažila ni pozvala svjedoke”, dodala je.

“Osoba iz NO je rekla da je prijavu proslijedio direktorici, a to je kao da Uskok prijavu proslijedi osumnjičeniku i smatra predmet riješenim”, napomenula je.

Presudu još nije primila. “Očito se njima žurilo da presudu daju medijima prije nego meni jer ništa drugo nisu imali”, dodala je Đerek.

“Državna revizija je utvrdila nepravilnosti i to sam ja upozorila u prijavi. radi se o neplaćanju jednog velikog zakupnika državnih nekretnina. Revizija je utvrdila da su i članovima NO bile isplaćivane naknade na koje nisu imali pravo. Tamo su postavljeni podobni”, rekla je.

“Ne bih rekla da je DORH neovisan i mislim da bi se trebale uključiti institucije EU-a, a nekima od njih sam već pisala. Radi se o ogromnoj imovini svih građana ove države, a raspolagalo se njome u korist pojedinaca. Neka građani sami donesu mišljenje je li DORH neovisno tijelo”, napomenula je.

“Mislim da je svima u Hrvatskoj jasno da je ta njihova borba protiv korupcije samo mazanje očiju i da žele sve zataškati, Ova moja presuda ide u prilog tome”, rekla je Đerek.

Ustvrdila je da je u Splitu po pitanju gradskih nekretnina bilo puno nereda i da je sve bilo po “principu zovi prijatelja”.

