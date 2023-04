Podijeli :

N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović nazoči svečanoj sjednici povodom 30. obljetnice Koprivničko-križevačke županije. Nakon sjednice u Koprivnici predsjednik Milanović dao je izjavu.

Komentirao je velik broj zapaljenih auta prošlih dana.

“Najviše me zanima sigurnost života građana, onda imovine. Ako se pale auti, očekujem da policija tome odmah uđe u trak jer to nije problem, ne radi to nikakav centar moći u Singapuru ili na Mjesecu. To su lokalne bitange, opasne, treba ih suzbiti i privesti pravdi”, rekao je Milanović.

Filipović: Da nemam podršku premijera, ne bih bio tu Plenković na Vladi opleo po Milanoviću i oporbi, prozvao i Dobronića Planirate putovanje? Oprez! Prevaranti imaju nove trikove, evo kako ih otkriti

Dodao je da se zna kome se načelnik policije na Cresu mogao zamjeriti i da je tu krug osumnjičenih relativno suđen.

Osvrnuo se i na prozivke od strane premijera i ministra pravosuđa da on često vrši pritisak na pravosuđe. Rekao je da on proziva pravosuđe.

“Ono što ja radim i što sam objasnio glupima i korumpiranima zašto to radim. Radim to jer to jedino mogu. To je moja dužnost. Zato imam imunitet, da svakome u brk mogu reći ono što ga ide i što mislim da ga ide”, rekao je Milanović.

“Ja ću i dalje, tamo gdje mi moje iskustvo, znanje, govore da nešto nije u redu, da to javno kažem”, dodao je.

Poslovni odnosi s Rusima

Rekao je da on nikad nije imao poslovne veze s Rusima.

“Moja prethodnica je 2018. godine dodijelila Putinu dres reprezentacije. Ja nikad nisam lijepu riječ rekao o nemu. Što se sad ljudi čude poslovnim odnosima s Rusima? Ljudi koji su trenutno na vlasti nikad neće moći naučiti toliko koliko sam ja zaboravio. O toj problematici”, rekao je dodavši da je Pavla Vujnovca vidio jednom.

“Vratimo se na gospodina Vujnovca i njegov PPD. To je očito bio beskrajno lukrativan poslovni aranžman, u kojem je on ušao umjesto njemačke firme, sigurno ne bez znanja Moskve i na tome zarađuje ogroman novac na koji plaća porez. To je ogroman novac, ali nije novac koji bi ti omogućio da gospodariš Hrvatskom.”

Plenković i NATO

Rekao je da bi premijer Andrej Plenković morao direktno reći o napisima o njemu kao kandidatu NATO-a.

“U 6. mjesecu se odlučuje hoće li netko naslijediti Stoltenberga. To je činovnički posao, vidljiv, ali bez kreacije. No Plenkovića takve stvari jako zanimaju jer je, između ostalog, tašt. To sve mogu shvatiti, ali ne mogu shvatiti da ne možeš kao nizozemski premijer reći da – ne. Pazi ti premijera koji se tako prizemno, bez ikakvog smisla za humor… Možda je on kandidat, ali to moramo znati. Da ili ne, nema prtljanja.”

Filipović i predatori

Ministar gospodarstva Davor Filipović danima je govorio o predatorima i pritiscima, a premijer je jučer na Aktualcu relativizirao to pitanje.

“Ma da, to je samo ministar, to ja trošim kao toalet papir. To je poruka. To je ozbiljna stvar”, rekao je Milanović.

“Izvolite reći tko su ti predatori. Tko su ti ljudi? Je li to Borg skupina? Ako je to Vujnovac, privedite osumnjičene, ali ja ne vidim indicije. Osim što je antipatičan, što je tipično za Hrvatsku, jer je bogat”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

N1 otkriva: Super Konzum Radnička Vujnovčev partner kupio ispod tržišne cijene Grbin: Plenkovića zaboli za Hrvatsku, a nije ni dobro rješenje za NATO