Mraz i magla ujutro. Evo kakvo nas vrijeme čeka narednih dana

Podijeli :

N1 / AR

Donosimo vremensku prognozu Bojana Lipovšćaka.

Duboka ciklona nad Atlantikom nazvana Bert djeluje na vrijeme nad Velikom Britanijom, Irskom i zapadnom Europom. Nestabilan vlažan zrak prodire nad europsko kopno i premješta se glavninom sjeverno od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka proći će početkom idućeg tjedna južnije od Alpa te će u našim krajevima porasti temperatura uz jugo i kišu.

Ispod najopasnijeg stabla na svijetu nije sigurno stajati ni kad pada kiša

Trenutačno se nalazimo u pod utjecajem polja visokog tlaka anticiklone koja se formirala nad jugoistočnom Europom nakon prodora hladnog zraka praćenog snijegom. Stabilno vrijeme anticiklone s vedrom noći pogoduje jakom hlađenju tla i formiranju mraza te su jutarnje temperature na 5 cm visine iznad tla u unutrašnjosti bile i do – 9 C, a mraz je zabilježen i uz obalu Jadrana.

Danas će vrijeme biti pretežno sunčano. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 7 do 11, a na Jadranu od 12 na sjevernom do 16 na jugu i otocima. Puhat će jak, u gorju na udare i olujni jugozapadnjak. Na Jadranu garbin i oštro.

Sutra, u ponedjeljak, nastavak stabilnog vremena s jutarnjim mrazom i maglom mjestimice u unutrašnjosti uz tokove rijeka i planinskim kotlinama. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od -2 do 3, na Jadranu od 6 do 9. Puhat će jugozapadnjak i jugo koje će poslijepodne na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru uz porast temperature uzrokovati povećanje naoblake te je mjestimičnu kišu. Uz jugo i jugozapadnjak najviše dnevne temperature u porastu i iznad prosjeka za doba godine u

unutrašnjosti i na Jadranu od 12 do 16 C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.