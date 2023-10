Grmljavina i kiša pred vratima, evo kada će se razvedriti

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Greben visokog tlaka proteže se od Balkana do Skandinavije i podržava stabilno vrijeme nad središnjom Europom i našim krajevima. Ciklona nad zapadnom obalom Irske i s njom povezan frontalni sustav u mlaznoj struji djeluje na vrijeme u zapadnoj Europi i na Pirinejskom poluotoku. Frontalna zona sjeverno od Alpa putuje prema istoku, a manja količina nestabilnog zraka zaobići će Alpe te će se razviti genovska ciklona. Od ponedjeljka navečer utjecat će na vrijeme u našim krajevima.

Danas će vrijeme biti promjenjivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima. Više naoblake prognoziramo na Kvarneru i u Gorskom kotaru gdje je moguća i pokoja kap kiše. Puhat će slabo do umjereno, a na otvorenom moru sjevernog Jadrana jako jugo. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 22, a na Jadranu od 22 do 25C. Temperatura mora je od 19 do 22C.

Našli ste se u automobilu za vrijeme oluje? Evo što učiniti, kako se ponašati

Sutra u ponedjeljak ujutro uz riječne tokove i u planinskim dolinama jutarnja magla uz temperature zraka od 7 do 12C. Nakon dizanja magle sunčano uz visoku koprenastu naoblaku. Na Jadranu jutro vedro uz slabo jugo i temperature zraka uz obalu oko 17, a na otocima do 20. Tijekom dana naoblačenje sa zapada i jugo u jačanju. Pod kraj dana jugo će jačati i na otvorenom moru doseći olujnu jačinu. Na sjevernom Jadranu u Istri i na Kvarneru te u Gorskom kotaru u noći na utorak mjestimice kiša. Najviše dnevne temperature od 19 do 24C.

U utorak će se naoblačenje s kišom pljuskovima i grmljavinom brzo premještati sa zapada prema istoku i do kraja dana zahvatiti cijelu zemlju. U Gorskom kotaru na Kvarneru Lici i na jugu Dalmacije prognoziramo obilne oborine. U noći s utorak na srijedu prestanak oborina, jugo će oslabiti i doći će do djelomičnog razvedravanja.

Srijeda će biti djelomice sunčana uz povećanu naoblaku na Jadranu i uz Jadran. Temperatura zraka u unutrašnjosti oko 17, a na Jadranu 20. Novo naoblačenje s obilnom oborinom izgledno je u četvrtak i petak. Razdoblje nestabilnog kišovitog, ali i dalje iznadprosječno toplog vremena nastavlja se i u prvoj dekadi studenog.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.