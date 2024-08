I dalje mogući grmljavinski pljuskovi, za dio države uključeno upozorenje zbog olujnih udara vjetra

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Odmicanjem Genovske ciklone prema jugoistoku tlak zraka raste, a vrijeme se postupno stabilizira.

Danas će biti djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne u gorskim krajevima unutrašnjosti mala je vjerojatnost za grmljavinske pljuskove.

Sa sjevernog Jadrana bura će se širiti prema jugu, a navečer i u noći jačati te će u podvelebitskom primorju puhati s olujnim udarima.

Meteoalarm DHMZ-a izdao je žuto upozorenje za buru jer su mogući udari do 70 km/h. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 25, a na Jadranu oko 30.

Vrijeme u četvrtak

Sutra, u četvrtak, pretežno sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom visoku cirusnu naoblaku.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 14 C, uz visok postotak vlage u atmosferi. Mjestimice po kotlinama unutrašnjosti i uz riječne tokove moguća je kratkotrajna magla.

Na Jadranu topla noć s najnižom temperaturom zraka od 20 do 26C. Umjerena do jaka bura u podvelebitskom primorju, a na južnom Jadranu s olujnim udarima, stoga oprez pri aktivnostima na moru. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 26 do32 C. Temperatura mora je od 24 do 27 stupnjeva. UV indeks visok i vrlo visok.

