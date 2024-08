I danas velike vrućine, evo kad napokon stiže osvježenje

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Toplinski val slabi i premješta se prema istoku. Nestabilan vlažan zrak glavninom se nalazi sjevernije od Alpi, a nad Genovskim zaljevom produbljuje se ciklona pa će i danas vrijeme biti pretežno sunčano i vrlo vruće.

Prognoziramo umjeren razvoj dnevne naoblake te lokalne pljuskove s grmljavinom uglavnom u gorskim krajevima i unutrašnjosti. U Slavoniji i Baranji će puhati umjeren istočnjak, a na Jadranu maestral.

Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti od 34 do 40, a na Jadranu oko 36 stupnjeva. Sutra u nedjelju promjena vremena – poslijepodne i u noći na ponedjeljak prolaz hladne fronte uz grmljavinu pljuskove udare vjetra i manji pad temperature zraka.

Prijepodne će biti promjenjivo oblačno, a u istočnim krajevima unutrašnjosti i na Jadranu pretežno sunčano. Oko podneva sa zapada i jugozapada naoblačenje koje će se proširiti na veći dio unutrašnjosti te sjeverni i srednji Jadran.

Poslijepodne i u noći na ponedjeljak grmljavinski pljuskovi uz mjestimice obilne oborine praćene udarima vjetra proširiti će se na cijelu zemlju. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na južnom Jadranu jugo.

U noći na ponedjeljak u Istri i na Kvarneru te podvelebitskom primorju zapuhat će iznenada punom snagom bura, a na srednjem i južnom jugo.

Najniže noćne temperature zraka u unutrašnjosti od 16 do 20, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviše dnevne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti od 28 do 30, u Slavoniji i Baranji od 32 do 38, a na Jadranu od 32 do 35 stupnjeva.

Temperatura mora bit će od 25 do 27, a UV indeks visok.

