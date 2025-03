Snijeg i jaka bura stižu početkom travnja. Evo kada možemo očekivati sunčana razdoblja

Podijeli :

Milan Sabic/PIXSELL

Vrijeme će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i povremenim pljuskovima kiše. Najviše dnevne temperature oko 14 u unutrašnjosti, a na Jadranu oko 18. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 4 osim u kotlinama gdje uz vedru noć može pasti i do -2 uz slab mraz.

Ciklonalni vrtlog stacionira nad Skandinavijom, s njim povezana hladna fronta premješta se prema jugu nad sjevernu Europu. Danas navečer stići će sjeverno od Alpa. Sutra u toku dana hladna fronta će zaobići Alpe i hladnim zrakom napuniti Panonsku nizinu. Pritjecanjem hladnog zraka snježna granica će se spustiti na 1200 metara te će kiša u planinskim krajevima Slovenije, Gorskog Kotara, Like te nad središnjim dijelom Balkana prelaziti u snijeg.

Ne očekujemo stvaranje trajnog snježnog pokrivača, ali 1. travnja je poznat po prvo aprilskim šalama tako da nas snijeg ne smije iznenaditi. Nestabilno vlažan zraka u sklopu ciklone sa središtem nad Jadranom i Italijom koji je donio velike količine oborine nad našim krajevima sporo se premješta prema jugoistoku nad Egejsko more.

U nastavku tjedna nakon prolaza hladne fronte očekujemo porast tlaka zraka te dolazimo pod utjecaj grebena anticiklone sa zapada.

Na Jadranu će puhati bura, u ponedjeljak i utorak jaka i olujna a od srijede u slabljenju i skretanju na tramuntanu i sjeverozapadnjak. Danas u nedjelju u unutrašnjosti promjenljivo oblačno uz sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu djelomice sunčano uz jaku u podvelebitskom primorju olujnu buru.

Meteoalarm DHMZ-a izdao je žuto upozorenje na udare bure brzine 65 do 110 km/h. Slaba kiša moguća je još u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te u Lici i Gorskom kotaru, a na krajnjem jugu Dalmacije i pokoji poslijepodnevni grmljavinski pljusak.

Poslijepodne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti kidanje naoblake i djelomično razvedravanje. Temperature zraka s malim dnevnim oscilacijama, jutarnje u unutrašnjosti od 7 do 10 a najviše dnevne do 15, na Jadranu i uz Jadran jutarnje temperature oko 12, a dnevni maksimumi oko 17. Uz sjeverac i buru dojam će biti da su temperature zraka znatno niže.

Sutra u ponedjeljak bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Zbog prolaza hladne fronte sjevernije od naših krajeva u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, a zbog spuštanja visine snježne granice u planinskim krajevima iznad 1200 metara nadmorske visine moguća je i pokoja pahulja snijega. Puhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak a na Jadranu umjerena i jaka bura koja će jačati prema kraju dana i u noći na utorak. Jutarnje

temperature zraka u unutrašnjosti od 3 do 8, mjestimice po planinskim kotlinama oko 0 a na Jadranu od 8 na obali do 14 °C na otocima i na jugu Dalmacije. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 10 do 15, a na Jadranu između 15 i 18 °C.

