Izvor: Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

Donosimo jutarnju prognozu našeg Bojana Lipovščaka.

Anticiklona nad Europom je slabo pokretna, blokira ju ciklonom nad Sibirom i ciklona nad zapadnim Atlantikom. Frontalna zona proteže se od Skandinavije do Portugala i u visinskoj jugozapadnoj struji sporo se premješta preko zapadne Europe. Ispred hladne fronte struji topao saharski zrak nad zapadnu Europu.

Pod utjecajem anticiklone vrijeme je stabilno,u unutrašnjosti s gustom maglom iz koje mjestimice pada rosulja. Na Jadranu i planinama je vedro. Danas će se u dolinama unutrašnjosti magla zadržati veći dio prijepodneva, u planinskim krajevima i na Jadranu vedro uz slab poslijepodnevni maestral. Nakon dizanja magle biti će niske razlomljene naoblake uz kraća sunčana razdoblja.

Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, u mjestima s dugotrajnom maglom oko 13, na Jadranu od 21 do 25 a u zaobalju i do 27°C.

U ponedjeljak i utorak nastavak stabilnog vremena, u unutrašnjosti dugotrajna magla s rosuljom. Nakon dizanja magle djelomice sunčano. Na Jadranu sunčano i razmjerno toplo. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 12, u krajevima bez magle u Lici je moguć mraz. Na Jadranu jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Najviše dnevne temperature od 16 do 22, na Jadranu do 25, a u krajevima s maglom oko 13.

Promjena vrmena sa zapada prognoziramo u drugoj polovici tjedna. Naoblačit će se, zahladiti te zapuhat sjevernjak. Na Jadranu će sredinom tjedna kratkotrajno zapuhati jugo koje će brzo okrenuti na buru. Uz promjenu vremena na Jadranu prognoziramo lokalne nevere uz grmljavinu. Obilnije oborine očekujemo u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru te na Kvarneru. Na Jadranu U Slavoniji i Baranji na srednjem i južnom Jadranu kiša će biti

slabijeg intenziteta.

Najviša dnevna temperatura u prvoj polovini tjedna u unutrašnjosti od 18 do 20. U drugoj polovini tjedna prognoziramo pad temperatura za oko 10 stupnjeva.

Na Jadranu će početkom tjedna biti sunčano uz slabe vjetrove južnog kvadranta. Promjenu vremena sredinom i krajem tjedna obilježit će nevere i jaka mjestimice olujna bura.