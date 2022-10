Stiže promjena vremena, evo kad se očekuje kiša

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Donosimo prognozu našeg Bojana Lipovščaka.

Anticiklona nad Europom je slabo pokretna, blokirana je ciklonom nad Sibirom i ciklonom nad zapadnim Atlantikom. Frontalna zona proteže se od Velike Britanije do Portugala i u visinskoj jugozapadnoj struji sporo se premješta prema obali Francuske. Ispred hladne fronte struji topao saharski zrak nad zapadnu Europu.

Pod utjecajem anticiklone vrijeme je stabilno,u unutrašnjosti s gustom maglom iz koje mjestimice pada rosulja. Na Jadranu i planinama je vedro i temperature zraka su u planinama zbog temperaturne inverzije više nego u dolinama pod maglom.

Danas će se u dolinama unutrašnjosti magla zadržati veći dio prijepodneva, u planinskim krajevima i na Jadranu vedro uz slab poslijepodnevni maestral. Nakon dizanja magle biti će niske razlomljene naoblake uz kraća sunčana razdoblja.

Najviša dnevna temperatura na kopnu od 16 do 22, u mjestima s dugotrajnom maglom oko 13, na Jadranu od 21 do 25 a u zaobalju i do 27°C.

Sutra i u ponedjeljak nastavak stabilnog vremena, u unutrašnjosti magla, a nakon dizanja magle djelomice sunčano. Na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo.Najviše dnevne temperature od 16 do 22, na Jadranu do 25.

Zahlađenje uz kišu prognoziramo u drugoj polovici tjedna i to najprije u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Na Jadranu će zapuhati jugo koje će brzo okrenuti na buru. Uz promjenu vremena prognoziramo lokalne nevere uz grmljavinu. Obilnije oborine očekujemo u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru te na Kvarneru. Na Jadranu U Slavoniji i Baranji na srednjem i južnom Jadranu kiša će biti slabijeg intenziteta.