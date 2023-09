Ljeto 2023. oborilo temperaturne rekorde: “Znanstveni dokazi su porazni”

Podijeli :

Pexels / Photo by Eric Garcia

Prema Copernicusovim mjerenjima lipanj, srpanj i kolovoz 2023. godine bili su najtopliji od početka mjerenja temperature.

Prosječna globalna temperatura za ljetne mjesece ove godine iznosi 16.77°C, što je 0.66°C iznad prosjeka.

Za Europu je prosječna temperatura za ljeto bila 19.63°C, što je s 0.83°C iznad prosjeka bila peta najtoplija temperatura u ljetnoj sezoni.

U sjevernom Atlantiku i za globalni ocean zabilježena je rekordno visoka anomalija temperature površine mora.

Ljeto 2023. zabilježilo je morske toplinske valove u nekoliko područja diljem Europe, uključujući oko Irske i Ujedinjenog Kraljevstva u lipnju te diljem Sredozemlja u srpnju i kolovozu.

Tijekom ljeta su također zabilježene iznadprosječne oborine u većem dijelu zapadne Europe i Turske, s oborenim lokalnim rekordima u količini oborina što je u nekim slučajevima dovelo do poplava, te u zapadnoj i sjeveroistočnoj Sjevernoj Americi, dijelovima Azije, Čileu i Brazilu te sjeverozapadnoj Australiji.

Nasuprot tome, Island, alpski luk, sjeverna Skandinavija, središnja Europa, veliki dijelovi Azije, Kanada, južna Sjeverna Amerika i većina Južne Amerike iskusili su uvjete sušnije od prosjeka. U nekim su regijama ti sušni uvjeti doveli do značajnih požara na otvorenom.

Kolovoz 2023.

Kolovoz 2023. bio je najtopliji kolovoz zabilježen na globalnoj razini i topliji od svih ostalih mjeseci osim ovogodišnjeg srpnja. Procjenjuje se da je mjesec bio oko 1.5°C topliji od predindustrijskog prosjeka za 1850.-1900.

Toplinski valovi tijekom kolovoza zabilježeni su u više regija sjeverne hemisfere, uključujući južnu Europu, jug Sjedinjenih Država i Japan. Temperature znatno iznad prosjeka zabilježene su u Australiji, nekoliko zemalja Južne Amerike i oko većeg dijela Antarktika.

“Globalni temperaturni rekordi se nastavljaju, s najtoplijim kolovozom koji slijedi nakon najtoplijeg srpnja i lipnja što dovodi do najtoplijeg borealnog ljeta u našoj evidenciji podataka unazad do 1940. godine. 2023. trenutno je rangirana kao druga najtoplija, sa samo 0.01ºC iza 2016. s preostala četiri mjeseca u godini. U međuvremenu, globalni ocean je u kolovozu zabilježio i najtopliju dnevnu površinsku temperaturu i to je najtopliji zabilježeni mjesec”, poručila je Samantha Burgess, zamjenica ravnatelja Copernicus službe za klimatske promjene.

“Znanstveni dokazi su porazni – nastavit ćemo vidjeti više klimatskih rekorda i sve intenzivnije i učestalije ekstremne vremenske prilike koje utječu na društvo i ekosustave, sve dok ne prestanemo ispuštati stakleničke plinove”, dodaje Burgess.

