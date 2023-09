Na pomolu velika promjena vremena, stiže i žuta kiša puna afričkog pijeska

Podijeli :

Sasa Miljevic / PIXSELL / ilustracija

Donosimo prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Zadnji dan kalendarskog ljeta obilježit će promjenljivo kišovito vrijeme s mjestimičnim grmljavinama udarima vjetra i obilnom oborinom. Duboka ciklona nad sjevernim Atlantikom ostatak tropskih ciklona Lee i Margot regenerira se pritjecanjem nestabilnog toplog zraka tropske ciklone Nigel.

Prema prognostičkim materijalima tlak u središtu te ciklone umjerenih širina past će na 956 hPa uz vjetrove brzine do 80km/h. Jak zapadni vjetar na visini 3 km iznad tla nosi veliku količinu vlažnog zraka s Atlantika nad europsko kopno. Atmosferska rijeka uzrokovat će idućih 10 dana obilne oborine nad europskim kopnom.

Vremenski fenomen uočen nad Sjevernim polom, atmosferski fizičar objašnjava: “Ako taj mega-vrtlog u visini pukne…”

Hladna fronta koja donosi promjenu vremena glavninom se premješta sjeverno od Alpa. Hladan zrak prodire nad Genovski zaljev gdje je došlo do ciklogeneze. Genovska ciklona će djelovati na vrijeme u našim krajevima cijeli vikend i prvi dio idučeg tjedna.

Na prednjoj strani doline niskog tlaka jača južno strujanje i topli nestabilan afrički zrak pun saharskog pijeska u jugozapadnoj visinskoj struji dolazi nad Balkanski poluotok. Zbog velike koncentracije pustinjskog pijeska očekujemo žutu kišu.

Topli zrak nad istočnim krajevima Balkanskog poluotoka usporit će napredovanje hladne fronte prema istoku tako da će ona stacionirati nad zapadnim i središnjim krajevima i donjeti mjestimice obilne oborine osobito na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti. Na Alpskim vrhovima u Sloveniji moguć je snijeg.

Danas će vrijeme biti promjenljivo kišovito i nestabilno. Naoblačenje će se tijekom prijepodneva širiti sa zapada na cijelu zemlju uz lokalne pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadnjak a na Jadranu jako jugo i oštro, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od jutarnjih 15 do 18 na Jadranu 22 porast će tako da će maksimalne vrijednosti biti između 27 i 31 °C.

Sutra u subotu promjenljivo oblačno s grmljavinom i pljuskovima a pod kraj dana i osjetan pad temperature najprije u sjeverozapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu. Mjestimice jaki grmljavinski pljuskovi uz obilnu oborinu. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo koje će u noći na nedjelju na sjevernom Jadranu skrenuti na jaku a u podvelebitskom primorju olujnu buru.

U nedjelju promjenljivo i pretežno oblačno s povremenom pljuskovaima kiše. Osjetno hladnije. Puhat će sjeverac isjeverozapadnjak a na sjevernom i srednjem Jadranu jaka bura. Na južnom Jadranu jugozapadnjak i oštro.

Od ponedjeljka stabilizacija vremena uz jutarnje magle u unutrašnjosti. Jutarnje temperature od 10 do 14, na Jadranu oko 17, najviše dnevne od 18 do 23 na Jadranu 24 do 26C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Uništava mozak i predstavlja “pogonsko gorivo” za rak: Poslije 40. izbacite ovu namirnicu Sedam iznenađujućih koristi od svakodnevnog uzimanja magnezija