Nastavlja se ljetno vrijeme: Čekaju nas sunčani i vrući dani

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Ciklona nad Španjolskom i ciklona nad Grčkom blokiraju topli zrak nad srednjom Europom. Meteorološka situacija u kojoj mlazna struja obilazi ciklone i anticiklonu u obliku grčkog slova omega naziva se bloking ili omega situacija. Velika količina vlage u atmosferi donosi nad Španjolsku i Grčku tropske kiše s rekordnim količinama oborine uzrokujući katastrofalne pljuskove i bujične poplave. Nad srednjom Europom je stabilno, neuobičajeno toplo vrijeme. U više slojeve atmosfere nad Europu topla suha zračna masa koja donosi i veće količine saharskog pijeska.

Danas će vrijeme biti sunčano i toplo uz slab sjeverac i istočnjak a na sjevernom Jadranu jaka bura. Više naoblake bit će prijepodne na južnom Jadranu. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 25 do 30 a na Jadranu od 31 do 35.

Sutra u petak nastavak stabilnog sunčanog vremena s jutarnjom maglom u planinskim dolinama unutrašnjosti i uz tokove rijeka. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 12 do 16, na Jadranu od 19 do 23. Na sjevernom Jadranu puhat će slaba bura a na srednjem i južnom maestral.

Za vikend i idučih 8 dana u unutrašnjosti prognoziramo sunčano i toplo vrijeme, uz mjestimice rijetku jutarnju maglu. Temperature zraka u manjem porastu tako da će minimalne noćne biti oko 15 a najviše dnevne do 33C.

Na Jadranu će se stabilno sunčano toplo i vruće vrijeme zadržati idućih 10 do 12 dana. Poslijepodne će puhati slab do umjeren maestral. Noćne temperature oko 20C a najviše dnevne oko 36. Temperatura mora je od 24 do 27 C a UV indeks vrlo visok.

