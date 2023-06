Nova runda kiše i vjetra: Nestabilne vremenske prilike očekuju nas i za vikend

Podijeli :

Igor Soban/Pixsell

Donosimo prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

U pozadini ciklone koja se premješta preko Europe raste visoki tlak Azorske anticiklone. Vlažna nestabilna hladnija zračnu masa nad našim krajevima sukobila se s toplom zračnom masom te je došlo do izražene frontogeneze i do pojava karakterističnih za prolaz hladne fronte, jake grmljavinske aktivnosti pljuskova kiše, a mjestimice i tuče te jakih i iznenadnih udara vjetra. Prolazom hladne fronte temperatura zraka pala je za 10 do 13C. U protekla 24 sata prema mjerenjima DHMZ-a najviše oborine palo je u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Varaždin mjeri 39 litara kiše na četvorni metar.

Olujno nevrijeme zahvatilo tri županije i grad Zagreb, jedna osoba ozlijeđena Nevrijeme s jakom tučom protutnjalo Hrvatskom. U Zagrebu ozlijeđena jedna osoba

Danas prijepodne promjenjenjivo oblačno i hladnije, mjestimice sa slabom, a u planinskim krajevima mjestimice jakom kišom. Na Jadranu djelomice sunčano. Jako grmljavinsko nevrijeme nad otvorenim morem srednjeg Jadrana slabi. Poslijepodne razvedravanje sa zapada uz djelomice sunčano i vjetrovito vrijeme, puhat će sjeverac, na sjevernom i srednjem Jadranu bura a na južnom jugoistočnjak. Na sjevernom Jadranu u podvelebitskom primorju bura na mahove olujne jačine. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu od 25 na sjevernom do 32 na krajnjem jugu.

U nedjelju pretežno sunčano uz promjenjivu naoblaku, više naoblake uz pokoji pljusak u istočnim krajevima unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Na Jadranu će puhati bura u podvelebitskom primorju s olujnim udarima. Temperature zraka u manjem padu pa će noću biti oko 15 u unutrašnjosti, na Jadranu do 21, a najviše dnevne od 24 do 28 na Jadranu od 27 do 32. Temperatura mora je od 22 do 25. UV indeks je visok i vrlo visok.

