Stiže rano proljeće

Mariya from Pixabay

Polje visokog tlaka anticiklone proteže se od sjeverne Afrike nad Pirinejski i Apeninski poluotok do zapadnog Balkana.

U višim slojevima atmosfere nastavlja se pritjecanje toplog zraka sa sjeverne Afrike. Ciklonalni poremečaji s Atlantika premještaju se sjeverno od Alpa prema istoku. Oslabljena hladna fronta proći će danas poslijepodne i navečer preko središnje i istočne Europe, a manja količina nestabilnog zraka kroz bečka vrata prodrijet će nad Panonsku nizinu.

Danas će vrijeme biti u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima a pod kraj dana u sjevernim i istočnim krajevima uz povećanu naoblaku moguća je i pokoja kap kiše. Na Jadranu vedro uz povremeno povećanu naoblaku. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadnjak.

Jutarnje tempearature bile su u unutrašnjosti od -2 do 4, na Jadranu od 6 do 8. Najviše dnevne bit će iznadprosječno visoke, obzirom na doba godine, u unutrašnjosti oko 14 a na Jadranu do 16C.

Sutra, u subotu, sunčano uz malu do umjerenu naoblaku krajem dana i u noći na nedjelju u Slavoniji i Baranji. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak a na Jadranu bura. Na srednjem i južnom Jadranu a osobito podno Biokova bura može na udare dosezati i olujnu jačinu.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko nule a na Jadranu oko šest stupnjeva Celzija. Najviše dnevne iznadprosječno visoke u unutrašnjosti oko 12 a na Jadranu do 16C.

U nedjelju nakon dizanja mjestimične magle u unutrašnjosti prognoziramo stabilno sunčano vrijeme uz porast najviših dnevnih temperatura. Vjetrovito uz jak a u slavoniji i Baranji pojačan sjeverozapadnjak.

Na Jadranu sunčano uz buru koja će u nedjelju oslabjeti. Zbog vedrine noću jače hlađenje podloge te će jutarnje temperature u unutrašnjosti pasti ispod nula stupnjeva uz mogućnost jutarnje poledice.

Idući tjedan vrijeme će imati obilježja ranog proljeća.

