Dežulović poručio Dobroniću: Ako ovako prolaze moćne žene…

Poznati novinar i kolumnist Boris Dežulović komentirao je u N1 Newsnightu s Ilijom Radićem slučaj Severine i podrške koju su joj dali poznati književnici, a i dobar dio javnosti.

Nakon odluke Vrhovnog suda da se poništi odluka Županijskog suda o zajedničkom skrbništvu Severine Vučković i Milana Popovića nad sinom Aleksandrom, čime se vraća ocu, reagirale su brojne javne osobe, među njima i istaknuti hrvatski književnici. Ali i predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, kojem je zasmetalo Severinino otvoreno pismo, u kojem proziva instituciju kojoj je na čelu.

Time se i on sam našao na meti kritika te donio Severini snažniju podršku.

“Želimo poslati javnu podršku ne Severini, odnosno, ne samo Severini, već prije svega, malom Aleksandru. Poanta cijele priče i fokus cijele priče mora biti dijete, mali Aleksandar, ne Severina, ne Milan, ne mi. Dijete. Kao očita žrtva izopačenog sistema”, rekao je Dežulović pa se osvrnuo na to što se od Aleksandra tražilo izjašnjavanje o tome koga više voli, majku ili oca:

“Nije to ništa novo. Nesretnih brakova, veza i djece iz takvih odnosa je bilo otkad se dvoje ljude spojilo. Sistem nikad nije, niti će naći, idealno rješenje. Svako puknuće veze je trauma, a na društvu i sistemu je smanjiti tu traumu koliko god se ona smanjiti može. Tu ne samo da ne vidimo pokušaj sistema da jednu dječju traumu umanji ili sanira, koliko god može, već upravo obrnuto, čini je većom, dubljom, strašnijom i tragičnijom po dijete od same činjenice razvoda roditelja. Tragedija ovog slučaja je što se multiplicira i uveličava.”

Nije mogao ne komentirati izjave Radovana Dobronića.

“One su u najblažu ruku, a kad ja kažem da je nešto u najblažu ruku, znate što mislim o tome… skandalozne. Neprimjereno je komentirati slučaj na način da se jedna od sudionica parnice proglašava najmoćnijom žene u Hrvatskoj, da se uopće komentira od strane predsjednika Vrhovnog suda, za mene laika s tri razreda srednje građevinske škole, je potpuno nezamisliva i skandalozna. Da ne govorim koliko je pogrešna. Čak i da je točna, bila bi skandalozna”, ističe Dežulović pa pojašnjava konkretnije:

“Što onda reći o činjenici da jedna tako moćna žena kao što je Severina bude žrtva jednog takvog sistema? Ako tako prolaze moćne žene, moramo i trebamo misliti kako prolaze one nemoćne. Ako tako prolazi u takvoj jednoj parnici jedan Milan Popović, onda možemo misliti kako je on moćan, kad je u jednoj tako državi kao stranac, da ne kažem Srbin, moćniji od najmoćnije žene. Što to govori o moći žene u Hrvatskoj, što to govori o ženama uopće u Hrvatskoj, ostavljam gledateljima da prosude.”

