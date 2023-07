Pred nama još jedna burna promjena vremena: Pljuskovi i snažni udari vjetra

Podijeli :

Terry McGraw / Pixabay / Ilustracija

Donosimo vrremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Trenutačna vremenska situacija nad Europom pod utjecajem je duboke ciklone zapadno od Velike Britanije, jake anticiklone nad Atlantikom i anticiklone koja čini toplinsku kupolu nad sjevernom Afrikom i Sredozemnim morem. Mlazna struja razdvaja hladni i topli zrak struji sjeverno od Alpa i povremeno narušava stabilnu stratifikaciju toplinske kupole. Oscilacija mlazne struje u smjeru sjever-jug uzrokuje pojave nestabilnosti na rubu toplinske kupole. Analogija je kao da rub vruće

peke zalijemo vodom – na mjestu dodira vrućeg i hladnijeg zraka dolazi do burnog razvoja oblaka vertikalnog razvoja koji se formiraju u linije nestabilnosti tzv. mezoskalni konvektivni sustavi (MCS).

Kako se ponašati tijekom nevremena? Pogledajte što savjetuje liječnica

Nalazimo se na sjeveroistočnom rubu toplinske kupole koja podržava toplinski val nad našim krajevima, a hladniji zrak nalazi se sjeverno od Alpa i povremeno u mlaznoj struji dolazi nad naše sjeverne krajeve. Cijeli sustav toplinske kupole sporo se premješta prema jugu i prodori sa sjevera svakim danom više se spuštaju prema jugu.

Danas će vrijeme u sjevernim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti promjenjivo oblačno, poslijepodne razvoj konvektivne naoblake s pljuskovima kiše i udarima vjetra. Na srednjem i južnom Jadranu prijepodne sunčano i vruće. Poslijepodne će naoblačenje s neverama zahvatit i srednji Jadran, proširiti se do Punta Planke u šibenskom akvatoriju. Na južnom Jadranu zadržat če se sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme.

Na Jadranu će prijepodne puhati vjetrovi južnog smjera, a posljepodne na sjevernom Jadranu bura i tramuntana.

Najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti od 28 i 33, na Jadranu od 31 do 36 °C.

Mogli bismo reći: Jug Hrvatske i dalje ispod peke.

U subotu i nedjelju promjenljivo i nestabilno s poslijepodnevnim pljuskovima i grmljavinom. Dulja sunčana razdoblja na Jadranu uz temperature mora od 25 do 28C. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 17, na Jadranu i dalje tople noći s temperaturom oko 22C. Dnevni maksimumi u unutrašnjosti do 28, a na Jadranu i u priobalju do 34C.

U subotu poslijepodne i navečer na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka bura.

Oprez pri boravku na suncu UV indeks je vrlo visok.

Od ponedjeljka do sredine idućeg tjedna stabilno, toplo i vruće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.