Pripremite lagane jakne, stiže iznadprosječno toplo vrijeme

Anticiklona stacionira nad zapadnom i srednjom Europom. Duboka slabo pokretna ciklona nad Skandinavijom i Baltikom proteže dolinu niskog tlaka sve do Crnog mora.

Mjesto susreta suhe tople zračne mase anticiklone i hladne nestabilne zračna masa ciklone slabo je pokretno i proteže se od Sjevernog do Egejskog mora. Nad našim krajevima je greben anticiklone, a u visinskom sjeverozapadnom strujanju povremeno manje količine nestabilnog zraka prodiru nad istočne krajeve unutrašnjosti.

Anticiklona je povezana s vedrinom tako da tijekom noći dolazi do jačeg hlađenja prizemnog sloja atmosfere što uzrokuje prizemnu inverziju temperature i mjestimičnu jutarnju maglu. Danas će vrijeme biti malo, a u sjeveroistočnim krajevima unutrašnjosti do umjereno oblačno. Na Jadranu sunčano i vedro.

Puhat će slab sjeverozapadnjak, a uz obalu slaba bura pojačana na južnom Jadranu podno Biokova. Jutarnje temperature bile su u unutrašnjosti od -2 do 4 a na Jadranu od 4 uz obalu do 12 na otocima.

Uz slab sjeverozapadnjak, danas će biti iznadprosječno toplo s najvišom dnevnom temperaturom u unutrašnjosti do 14, a na Jadranu mjestimice do 16 stupnjeva. U nedjelju, nakon dizanja jutarnje magle, prevladavat će sunčano i toplije vrijeme.

U istočnim krajevima unutrašnjosti poslijepodne će se prolazno naoblačiti. Na Jadranu će puhati slab do umjereni sjeverozapadnjak. Temperature zraka ujutro i noću u unutrašnjosti od -2 do 2, na Jadranu i uz Jadran jutarnje temperature od 4 do 8, a najviše dnevne oko 15 na otocima južnog Jadrana do 17.

Idući tjedan nastavak stabilnog iznadprosječno toplog vremena. Sredinom tjedna na Jadranu će zapuhati slabo jugo i jugozapadnjak te će uz obalu i u zaobalju doći do formiranja orografskih oblaka juga, a mjestimice je na sjevernom jadranu moguća slaba kiša.

Krajem idućeg tjedna jugo u jačanju uz obilnu kišu na Jadranu. Drugu polovinu veljače obilježit će promjena vremena uz buru i zahlađenje, ali i dalje suho bez oborinsko vrijeme.

